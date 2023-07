Top 10 Gold- und Edelmetallaktien nach Cashflow-Ertrag geordnet

Bei U.S. Global Investors ist eine unserer bevorzugten Finanzkennzahlen für das Screening von Gold- und Edelmetallbergbauaktien der Ertrag des freien Cashflows (FCF), der unserer Meinung nach einen klaren Einblick in die finanzielle Gesundheit und operative Effizienz eines Unternehmens bietet. Um den FCF-Ertrag zu definieren, sollten wir uns zunächst den freien Cashflow ansehen.Diese Kennzahl stellt die Barmittel dar, die einem Unternehmen nach Abzug seiner Betriebskosten und Investitionsausgaben verbleiben. Mit anderen Worten: Es ist das Geld, das zur Ausschüttung an die Investoren zur Verfügung steht. Im Gegensatz zu den Gewinnen oder dem Nettoeinkommen ist der freie Cashflow in den Jahresabschlüssen schwerer zu manipulieren, was ihn zu einem glaubwürdigeren Spiegelbild der Rentabilität macht.Der FCF-Ertrag wird berechnet, indem der freie Cashflow je Aktie durch den aktuellen Aktienkurs geteilt und das Ergebnis in Prozent angegeben wird. Je höher der freie Cashflow-Ertrag, desto besser, denn er bedeutet, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Marktwert reichlich Barmittel erwirtschaftet. Er kann auch darauf hindeuten, dass ein Unternehmen unterbewertet ist, was auf eine potenzielle Kaufgelegenheit für Anleger hindeutet.Darüber hinaus kann es sich ein Unternehmen mit einem hohen FCF-Ertrag leisten, Dividenden zu zahlen, Aktien zurückzukaufen, Schulden abzubauen oder in künftiges Wachstum zu investieren - alles Maßnahmen, die den Unternehmenswert potenziell steigern können. Werfen wir also einen Blick auf die 10 besten Gold- und Edelmetallbergbauaktien im Juli 2023, beginnend mit der Nummer 10.Impala Platinum Holdings Limited, ein führender Platinproduzent, eröffnet unsere Top-10-Liste mit einem anständigen freien Cashflow-Ertrag, der auf eine gesunde Finanzlage hindeutet.Dieses australische Bergbauunternehmen, das in Burkina Faso, Westafrika, tätig ist, weist einen beträchtlichen freien Cashflow-Ertrag auf, was auf operative Effizienz hindeutet.Das australische Goldbergbauunternehmen Capricorn Metals weist einen hohen freien Cashflow-Ertrag auf, was auf eine starke Finanzlage und hohe Rentabilität hindeutet.Emerald Resources, ein australisches Explorationsunternehmen, weist einen beachtlichen freien Cashflow-Ertrag auf, was auf eine hohe Rentabilität und eine starke Fähigkeit zur Cash-Generierung hindeutet.Dieses internationale Bergbauunternehmen mit Sitz in Kanada weist einen hohen freien Cashflow-Ertrag auf, was auf eine gesunde Finanzlage hindeutet.Resolute Mining, ein australisch-afrikanisches Goldbergbauunternehmen, weist einen hohen freien Cashflow-Ertrag auf, der von seiner finanziellen Stärke und effizienten Geschäftstätigkeit zeugt.Das in Südafrika tätige Unternehmen Northam Platinum ist ein bedeutender Minenbetreiber für Platingruppenmetalle. Der hohe Ertrag des freien Cashflows zeigt die finanzielle Robustheit des Unternehmens.Silver Lake Resources mit Sitz in Australien weist einen hohen freien Cashflow-Ertrag auf, der seine finanzielle Solidität und operative Effizienz widerspiegelt.Perseus Mining, ein ebenfalls in Australien ansässiges Goldexplorations- und Bergbauunternehmen, weist einen beeindruckenden freien Cashflow-Ertrag auf, was auf eine starke Fähigkeit zur Cash-Generierung hinweist.China Gold International Resources, mit Hauptsitz in Vancouver, führt unsere Liste mit dem höchsten freien Cashflow-Ertrag an.Als Anleger ist es von entscheidender Bedeutung, diese Zahlen und Trends zu beobachten, da sie wichtige Anzeichen für die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens liefern und Ihnen bei der Entscheidungsfindung auf Ihrem Investitionsweg helfen können. Wir haben immer empfohlen, eine Kombination von Kennzahlen zu berücksichtigen, um einen umfassenden Überblick über die Gesamtleistung und das Potenzial eines Unternehmens zu erhalten.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 19. Juli 2023 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.