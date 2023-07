Millennials investieren stärker in Gold als Boomer und Gen X

Laut einem Bericht von State Street, der sich auf die Ergebnisse einer Umfrage des SPDR ETFs beruft, sind Millennials die größten Goldanleger und übertreffen die Babyboomer und die Generation X bei weitem. Dies berichtet BusinessInsider.com "Im Durchschnitt haben Millennials mit 17% eine höhere Goldallokation, die Boomer und Generation X liegen mit nur 10% dahinter," wird aus George Milling-Stanleys Bericht zitiert. Laut dem Chef-Goldstratege bei State Street schätzen insbesondere die Millennials die Bequemlichkeit der Anlage in Gold über ETF. 69% der Millennials gaben demnach an, dass Gold-ETFs die beste Art zu investieren sei. Bei der Boomer-Generation sind 55% dieser Meinung, bei der Generation X nur 35%.Nach Angaben des Vermögensverwalters sehen 88% der Befragten, die derzeit Gold besitzen, das Metall als langfristige Anlage an. Mehr als 70% gaben zudem an, dass die Investition in Gold zur Verbesserung der Performance ihres Gesamtportfolios beigetragen habe."Von den Anlegern, die Gold besitzen, gab mehr als die Hälfte der Befragten an, dass sie in den nächsten 6 bis 12 Monaten ihren Goldbestand erhöhen wollen. Der Prozentsatz der Gold-ETF-Anleger, die planen, mehr Gold zu kaufen, lag mit 57% leicht über dem der Anleger in anderen Goldanlagen wie Barren und Münzen, Aktien von Goldminengesellschaften, Gold-Futures und -Optionen sowie Rohstofffonds (53%)", so Milling-Stanley.© Redaktion GoldSeiten.de