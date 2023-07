Goldanleger aufgepasst: Das Währungsprojekt der BRICS nimmt Fahrt auf

"It is possible to increase paper-money income to any amount by debasing the currency. But real income can only be increased by working harder or more efficiently, saving more, investing more, and producing more." - Henry HazlittDie BRICS wollen ihre US-Dollar-Abhängigkeit verringern. Ein Vorschlag dazu ist, eine neue Recheneinheit zur Abwicklung von internationalen Handels- und Finanztransaktionen zu schaffen. Die neue Recheneinheit soll mit Gold gedeckt sein.Am Freitag, den 7. Juli 2023, machte in den Finanzmarkt-Medien die Nachricht die Runde, die "BRICS" (also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) wollten schon bald eine goldgedeckte Handelswährung einführen. Möglicherweise werde dazu ein entsprechender Beschluss schon im August gefasst. Das Vorhaben der BRICS, dem US-Dollar die Stirn bieten zu wollen, steht seit geraumer Zeit im Raum.Zuletzt hatten sich am 2. Juni 2023 die Außenminister der BRICS – sowie Repräsentanten aus mehr als 12 Ländern – in Cape Town, Südafrika, getroffen (bezeichnenderweise also: am "Kap der guten Hoffnung"). Es wurde hier unter anderem betont, eine internationale Handelswährung schaffen zu wollen. Zweifellos ein Vorhaben, das weitreichende Folgen haben könnte.Schließlich repräsentieren die BRICS etwa 3,2 Milliarden Menschen, damit also etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung mit einer gemeinsamen Wirtschaftsleistung, deren Größenordnung mittlerweile der US-amerikanischen entspricht. Und es gibt auch viele weitere Länder (wie zum Beispiel Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Iran, Ägypten und Kasachstan), die sich den BRICS anschließen wollen.Das ausgesprochene Ziel der BRICS ist es, ihre wirtschaftliche und politische Abhängigkeit vom US-Dollar zu reduzieren – und dazu wollen sie eine neue internationale Währung für Handels- und Finanztransaktionen aus der Taufe heben.Es geht ihnen nicht um eine heimische Geldreform, sondern den US-Dollar-Imperialismus zurückzudrängen, am liebsten wohl den US-Dollar zu entthronen.Der Grund ist offensichtlich. Die US-Administration setzt den Greenback als "geopolitische Waffe", zur "finanziellen Kriegsführung" ein: Sie verwehrt ihren Opponenten mitunter den Zugang zum US-Dollar-Kapitalmarkt, vor allem aber auch den Zugang zum internationalen Zahlungssystem.Das Einfrieren der russischen Währungsreserven (immerhin handelt es sich hier um einen Gegenwert von aktuell fast 600 Mrd. US-Dollar) hat nunmehr in vielen nicht-westlichen Ländern die Alarmglocken schrillen lassen. Es hat in einer ganzen Reihe von nicht-westlichen Ländern bereits dazu geführt, die Währungsreserven umzuschichten: weniger US-Dollar zu halten, auf andere (kleinere) Währungen auszuweichen, vor allem aber verstärkt Gold zu kaufen.Doch wie könnte es den BRCIS gelingen, sich vom US-Dollar loszuschwimmen? Zwar liegen noch keine Details vor, aber man kann an dieser Stelle durchaus einige Spekulationen anstellen, welchen Weg die BRICS beschreiten könnten.Ein Weg ist, dass die BRICS eine neue Bank gründen (die "BRICS-Bank"), die bei Gründung durch Goldeinlagen der BRICS-Zentralbanken beziehungsweise BRICS-Staaten finanziert wird. Die physisch eingelagerten Goldbestände werden in der Bilanz der BRICS-Bank auf der Aktivseite ausgewiesen – und zwar in der Nominierung, sagen wir, "BRICS-Gold".Dabei könnte zum Beispiel 1 BRICS Gold als 1 Gramm Feingold definiert werden. Die BRICS-Bank kann daraufhin Kredite gewähren in BRICS-Gold (etwa an Exporteure aus dem eigenen Länderkreis beziehungsweise an Güterimporteure aus dem Ausland). Dazu vereinbart die BRICS-Bank einen Kreditvertrag mit ihren Goldeinlegern, für eine gewisse Zeit (sagen wir drei Monate, ein oder zwei Jahre) gegen eine Zinszahlung ihre Goldeinlage an die BRICS-Bank zu verleihen.Nachfolgend kann die BRICS-Bank auch weitere Goldeinlagen entgegennehmen von internationalen Investoren, die auf diesem Wege (verzinsliche) BRICS-Gold-Depositen beziehungsweise Goldforderungen gegenüber der BRICS-Bank halten können. Der Halter von BRICS-Gold in Form von Golddepositen kann idealerweise auf Wunsch sein Guthaben in physisches Gold eintauschen.BRICS-Gold kann dann als internationales Geld beziehungsweise als internationale Recheneinheit in den weltweiten Handels- und Finanztransaktionen verwendet werden. Die neue de facto Gold-Recheneinheit müsste nicht einmal physisch ausgeprägt werden, sondern könnte eine rein buchhalterische Größe sein und bleiben.Damit das Vorhaben funktioniert, müssten die Exporteure aus den BRICS-Staaten und aus den weiteren Mitgliedsländern bereit sein, ihre Güter gegen BRICS-Gold anstelle von US-Dollar & Co zu verkaufen; und die Importeure aus den westlichen Ländern müssten bereit und in der Lage sein, ihre Rechnungen in BRICS-Gold zu bezahlen.