Kitco-Umfrage: Kleinanleger bullisch, Analysten vorsichtig

Der Goldpreis stieg letzte Woche auf ein 2-Monatshoch und erschuf damit etwas bullische Stimmung am Markt. Doch mehrere Analysten waren Investoren davor, Entscheidungen vor dem Treffen der Federal Reserve in dieser Woche zu treffen. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 19 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren jeweils acht (42%) bullisch sowie neutral eingestellt. Drei Analysten (16%) erwarten hingegen einen Preisrückgang in dieser Woche.Außerdem gaben 369 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 221 (60%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Weitere 95 (26%) erwarten eine Preisabnahme, während 53 (14%) neutral eingestellt waren.© Redaktion GoldSeiten.de