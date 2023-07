Arbor Metals nimmt strategischen Regierungsberater unter Vertrag

Vancouver, 23. Juli 2023 - Arbor Metals Corp. (Arbor oder das Unternehmen) (TSXV: ABR, FWB: 432) gibt bekannt, dass das Unternehmen einen strategischen Beraters damit beauftragt hat, mit anderen Teilnehmern der Bergbauindustrie zusammenzuarbeiten, um eine umfangreiche staatliche Unterstützung für kanadische Bergbauunternehmen zu sichern, die der bisherigen Unterstützung für große Batteriehersteller entspricht. Arbor begrüßt das Engagement der kanadischen Regierung, der Elektrofahrzeugindustrie durch die Bereitstellung erheblicher Mittel für Batteriehersteller Schwung zu verleihen - eine Maßnahme, die für die Aufrechterhaltung der Führungsstellung Kanadas im globalen Elektrofahrzeugsektor von entscheidender Bedeutung ist. Arbor ist bestrebt, die Interessen kanadischer Bergbauunternehmen zu fördern und erkennt ihre unverzichtbare Rolle als Lieferanten von Schlüsselelementen an, die die EV-Revolution vorantreiben.Vor kurzem hat die kanadische Regierung erhebliche finanzielle Unterstützung gewährt, um den Auf- und Ausbau von Batteriefabriken in Kanada zu fördern. Arbor lobt die Initiative der Regierung zur Ankurbelung der Batterieproduktion und unterstreicht gleichzeitig die Bedeutung kanadischer Bergbauunternehmen, die die wesentlichen Minerale für EV-Batterien liefern.Mark Ferguson, Chief Executive von Arbor, äußert sich wie folgt zum Standpunkt des Unternehmens: Wir begrüßen die Unterstützung der kanadischen Regierung für Unternehmen wie Volkswagen und Stellantis-LG in ihrem Beitrag zur sich rasch entwickelnden kanadischen EV-Industrie. Wir sind jedoch der festen Überzeugung, dass kanadische Bergbauunternehmen für den Erfolg dieser Branche ebenso wichtig sind. Als Anbieter grundlegender Elemente für EV-Batterien stellen wir uns eine Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten der EV-Branche vor, von Bergbauunternehmen über Batteriehersteller bis hin zu den Endverbrauchern, um so gemeinsam die Branche voranzubringen und die von verschiedenen Regierungen weltweit gesetzten Netto-Null-Ziele zu erreichen. Arbor ist bestrebt, mit anderen Branchenteilnehmern zusammenzuarbeiten, um die Unterstützung der Regierung zu sichern und zu gestalten und damit Kanadas Rolle als führende Kraft in der globalen EV-Revolution zu gewährleisten.Die Aufgabe des strategischen Beraters besteht darin, Experten einzubeziehen, die sich für eine angemessene staatliche Unterstützung einsetzen können, um das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit der kanadischen Bergbauunternehmen in der EV-Lieferkette zu fördern. Arbor erkennt die Notwendigkeit starker Partnerschaften zwischen der Regierung und der Bergbauindustrie an, um Innovation, Exploration und nachhaltige Infrastrukturentwicklung zu fördern.Die jüngste Presseberichterstattung unterstreicht die Unterstützung der kanadischen Regierung für die Teilnehmer der EV-Industrie. Angesichts der weltweiten Hinwendung zu grüner Energie und Dekarbonisierung investieren Länder wie Kanada stark in den EV-Sektor, um eine nachhaltige Zukunft zu gewährleisten.Arbor Metals Corp. ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung hochwertiger Mineralprojekte von geografischer Bedeutung auf der ganzen Welt widmet. Arbor ebnet den Weg für die fortgeschrittene Mineralexploration, da es erstklassige Bergbauprojekte kontrolliert. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die qualitativ hochwertigen Projekte in Verbindung mit bewährten Strategien und einem engagierten Team hervorragende Ergebnisse liefern werden. Arbor verfügt derzeit über drei herausragende Mineralprojekte.Das Lithiumprojekt Jarnet in der Region James Bay in Quebec umfasst 47 kartografisch ausgewiesene Schürfrechte mit einer Fläche von etwa 3.759 Hektar. Das Projekt Jarnet grenzt an das Konzessionsgebiet Corvette-FCI, wo im Rahmen von Diamantbohrungen eine bedeutsame Lithiummineralisierung bestätigt wurde und es stellt eines der profiliertesten Lithiumexplorationsprojekte in diesem Sektor dar.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71415/ArborMetals_240723_DEPRCOM.001.pngFür weitere Informationen kontaktieren Sie Mark Ferguson, Chief Executive Officer, unter info@arbormetals.com oder unter der Rufnummer 403.852.4869 oder besuchen Sie die Webseite des Unternehmens unter www.arbormetalscorp.com.Für das Board Arbor Metals Corp. Mark FergusonChief Executive OfficerDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Bei Verwendung in dieser Pressemitteilung kennzeichnen Wörter wie antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, planen, prognostizieren, können, Zeitplan und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf die Entwicklung des Lithiumprojekts Jarnet, die Bewertung von Proben aus diesem Projekt und andere Faktoren oder Informationen beziehen. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Es gibt viele bekannte und unbekannte Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden (können), abweichen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen so anzupassen, dass sie geänderte Annahmen oder Umstände oder auch andere Ereignisse widerspiegeln, die Einfluss auf solche Aussagen oder Informationen haben, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!