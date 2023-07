Nicht nur der Dollar schwankt  Lynette Zang

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Lynette Zang über die aktuellen Entwicklungen der Finanzwelt.Die Chefanalystin von ITM Trading ist der Meinung, dass der US-Dollar auf dem Weg ist, seinen Status oberste Weltwährungen zu verlieren, was anderen Ländern die Möglichkeit gebe, diese Lücke zu füllen: "Für mich besteht absolut kein Zweifel daran, dass der US-Dollar seine Position als Weltreservewährung verliert, aber ich glaube nicht, dass eine BRICS-Währung, ein einzelnes Land oder eine kleinere Gruppe von Ländern diese Rolle übernehmen wird."Zang glaubt zudem, dass eine Rezession unvermeidlich ist, da die Auswirkungen der aggressiven Zinserhöhungspolitik der Fed allmählich in der Wirtschaft spürbar würden: "Wir beginnen gerade erst, die verzögerten Folgen dieser schnellen Zinserhöhungen von 2022 und Anfang 2023 zu spüren. Wir haben die Auswirkungen noch nicht in vollem Umfang zu spüren bekommen."Die Expertin ermutigt Anleger dazu, den Edelmetallsektor zu erkunden, um in diesem unsicheren Markt sichere Anlagen zu finden: "Es gibt Gelegenheiten, aber Sie müssen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und den richtigen Vermögenswert halten, damit der Reichtum zur Abwechslung in Ihre Richtung fließen kann.[...] Reichtum verschwindet nie. Er verlagert sich nur an einen anderen Ort."© Redaktion GoldSeiten.de