Physische Silberinvestitionen: Gemischte Aussichten für Nordamerika und Europa

Wie Metals Focus vergangene Woche in seiner wöchentlichen Veröffentlichung zu den Edelmetallen feststellte, haben die physischen Silbermärkte in Nordamerika und Europa zuletzt unterschiedliche Richtungen eingeschlagen.In Nordamerika (dominiert durch den US-Markt) hatten demnach die physischen Silberinvestitionen in den Jahren 2021–22 aufeinanderfolgende Rekordhöhen erreicht, wobei das Volumen des letzten Jahres mehr als doppelt so hoch ausfiel wie im Jahr 2019. In Europa (angeführt von Deutschland) erreichten die Investitionen 2021 ebenfalls einen neuen Höchststand und blieben dann 2022 im Wesentlichen unverändert auf einem außergewöhnlich hohen Niveau.Im Jahr 2023 zeigen die beiden Regionen jedoch sehr unterschiedliche Entwicklungen. Die Nachfrage in Nordamerika ist laut Metals Focus nach wie vor robust, und das Gesamtjahr dürfte das Rekordniveau von 2022 erreichen. Im Gegensatz dazu brachen die Investitionen in Europa im ersten Halbjahr des laufenden Jahres ein. Selbst wenn man sich die Nachfrage im Laufe des Jahres erhole, werde die Gesamtsumme für 2023 voraussichtlich unter der von 2019 liegen, heißt es.Das Beratungsunternehmen erklärt, dass der Absatz von Silbermünzen beispielsweise im ersten Halbjahr 2023 in Europa um 57% gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen sei. Der Großteil des Rückgangs sei auf einen Einbruch der Silbermünzenverkäufe in Deutschland zurückzuführen, dem bei weitem größten Markt für physische Silberanlagen in Europa.