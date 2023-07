Neue BRICS-Währung stärkt Gold und zerstört den Dollar  Jim Rickards

Greg Hunter von USAWatchdog sprach kürzlich mit Jim Rickards über die geplante BRICS-Währung, den US-Dollar und Gold.Die im August erwartete Währung der BRICS-Staaten sei ein Konkurrent des US-Dollars, aber sie sei keine Reservewährung, meint Rickards. Er glaubt, dass die Währung an Gold gekoppelt sein wird, beispielsweise 8 Gramm Gold pro "BRIC". Das Gewicht an sich spiele eigentlich keine Rolle, sondern die Tatsache, dass es eine Goldbindung geben werde. Die Währung werde nicht gegen Gold tauschbar sein, sondern daran gebunden sein. Der Goldpreis in Dollar werde ständig steigen und fallen, was bedeute, dass der Wechselkurs Dollar/"BRIC" ständig steigen und fallen werde.Der Finanzexperte erklärt dazu: "Wenn Sie Ihre Währung an Gold gekoppelt haben, wollen Sie dann, dass der Preis steigt oder fällt? Sie wollen, dass der Goldpreis steigt, weil das bedeutet, dass die "BRIC" mehr Dollar wert sind und der Dollar zusammenbricht. Das ist ein Weg, den Dollar zu zerstören. Man braucht keine Dollars und man braucht kein Gold. Man muss nur klug genug sein, seine Währung an Gold zu koppeln, und wenn die Dollar-Inflation ansteigt, ist die Währung mehr wert, weil man sie nicht an den Dollar, sondern an Gold gekoppelt hat.""Wenn ich also ein BRICS-Mitglied wäre, speziell Russland, und ich hätte diese Währung, die an Gold gebunden ist, und ich wollte, dass meine Währung wertvoller und Ihre Währung (US-Dollar) weniger wertvoll wird, dann ist eine der Möglichkeiten, das zu erreichen, die Lieferkette durcheinander zu bringen und die Preise für Öl, Benzin, Getreide [...] in die Höhe zu treiben, was die Preise für Schweinefleisch und Hühner in die Höhe treibt, und so weiter," so Rickards.Er prognostiziert eine Deflation in diesem Jahr und eine starke Inflation in den Folgejahren. Eine starke Inflation sagt er für die Menschen voraus, die den Dollar nutzen.© Redaktion GoldSeiten.de