Chinas Goldverbrauch im ersten Halbjahr angestiegen

Wie ChinaDaily.com unter Berufung auf die China Gold Association berichtet, ist der Goldverbrauch in China in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahr um 16,37 Prozent auf 554,88 Tonnen angestiegen.Die Nachfrage nach Goldschmuck stieg den Angaben zufolge in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um 14,82 Prozent auf 368,26 Tonnen.Die Produktion hat in der gleichen Zeitspanne um 2,24 Prozent auf 178,6 Tonnen zugelegt. Die Förderung der Goldunternehmen habe sich laut dem Verband durch die Rückkehr der Wirtschaft zum regulären Betrieb in der ersten Hälfte des Jahres wieder normalisiert. Große Unternehmen hätten zudem aktiv Fusionen und Übernahmen vorangetrieben.© Redaktion GoldSeiten.de