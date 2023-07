E.B. Tucker über KI, Fed-Politik und den Dollar

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit E.B. Tucker über aktuelle Themen wie Künstliche Intelligenz, den Zustand der Wirtschaft und die Bedeutung des US-Dollars.Der Autor des Bestsellers Why Gold? Why Now? und ehemaliger Analyst bei Stansberry Research vergleicht den weltweiten Wettbewerb um die Steigerung der Halbleiterproduktion mit dem Trend zur Entdollarisierung. Die Länder auf der ganzen Welt seien bestrebt, ihre globale Position zu verbessern: "Die Chipkriege sind real. Sie sind fast so groß wie die Währungskriege. Das ist die neue Art, wie die Weltmächte gegeneinander antreten. Ohne die Chips kann man das alles nicht machen. Wenn jemand im Rennen um die KI die Nase vorn hat, ist er dominant."Tucker glaubt zudem, dass die Bereitschaft der US-Notenbank, mit Zinserhöhungen die Geldmenge zu manipulieren, die Verbraucher in Zukunft stark belasten wird: "Die Fed wird die Zinsen so hoch und so lange wie möglich anheben, solange sie keine Panik auslöst. Ihr Plan ist es, so viel Geld wie möglich aus dem System zu ziehen, ohne ein großes Erdbeben im System auszulösen."Tucker erklärt im Interview außerdem, dass sich die Menschen bei ihren Investitionsentscheidungen nicht von der Angst vor einer Rezession leiten lassen sollten, da die Zentralbank die Möglichkeit habe, in die Wirtschaft einzugreifen: "Wir haben eigentlich keine Rezessionen mehr. Früher, vor 25 Jahren, hatten wir Rezessionen. Was wir haben, ist ein anhaltender Boom und eine gelegentliche Panik.[...] Jetzt ist es zu schwierig, weil es so viele Interventionen gibt. Sie versuchen, alles zu steuern, damit es nicht wirklich zu einer Rezession kommt."© Redaktion GoldSeiten.de