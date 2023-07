Der Anfang vom Ende - Teil 2: Die Rückkehr der Inflation

1. Die Finanzpolitik

2. Die Geldpolitik

3. Die Kriegswirtschaft

4. Ressourcenknappheit, insbesondere bei Öl und Basismetallen

5. Reshoring und Reindustrialisierung

6. BANANA-Grüne & ESG

7. Entdollarisierung und Ressourcenverknappung

Quelle: U.S. Department of the Treasury. St Louis Fed

1. CARES Act, März 2020: 2,2 Billionen Dollar

2. Consolidated Appropriations Act, Dezember 2020: 900 Milliarden Dollar

3. American Rescue Plan Act, März 2021: 1,9 Billionen Dollar

4. Consolidated Appropriations Act (Teil 2), Dezember 2021: 1,4 Billionen Dollar

5. American Rescue Plan Act (Teil 2), März 2022: 1,9 Billionen Dollar

6. Inflation Reduction Act, August 2022: 500 Milliarden Dollar

Gesetzentwurf für das Haushaltsjahr 2022: 625 Milliarden Dollar

Infrastrukturgesetz: 370 Milliarden Dollar

Ehrung unseres PACT-Gesetzes: 280 Mrd. $

Snap (Lebensmittelstempel): 280 Milliarden Dollar

Gesundheitsbezogene Executive Orders: 175 Milliarden Dollar

CHIPS und Wissenschaftsgesetz: 80 Milliarden Dollar

Ukraine-Ergänzungen: 55 Milliarden Dollar

Schuldenerlass für Studenten: 700 Milliarden Dollar

"...die Verwendung von Geld auf den Kapitalmärkten ist ein potenzieller Hort des Inflationspotenzials. Monetäre Inflation macht sich immer zuerst auf den Kapitalmärkten bemerkbar, am auffälligsten als Boom an den Aktienmärkten... Praktisch die gesamte, und nicht nur ein anteiliger Teil, der durch eine monetäre Inflation geschaffenen überschüssigen Geldnachfrage fließt vorübergehend in die Kapitalmärkte... Ein Boom der Kapitalpreise, der das Wachstum der realen Kapitalwerte übersteigt und nicht von sinkenden Preisen des Sozialprodukts begleitet wird, ist ein inflationäres Gefahrensignal erster Güte." - Jens O. Parrson, "Das Sterben des Geldes"Die Anleger sind wieder einmal begeistert von der Entwicklung der Märkte in diesem Jahr angesichts der aggressiven Straffungspolitik der Fed. Im Gegensatz zum letzten Jahr herrscht derzeit die Überzeugung vor, dass es keine Rezession geben wird, dass die Inflation verschwindet, dass ein neuer Bullenmarkt bei Aktien begonnen hat und dass die Fed schließlich umschwenken und die Zinsen senken wird. Sollte es zu einer Rezession kommen, wird sie mild und kurz sein, so dass es mit den Märkten nur noch aufwärts gehen kann.Dieser Optimismus spiegelt sich in den Kapitalströmen in Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs wider. Einem kürzlich erschienenen WSJ-Artikel zufolge, "Amerikas Rentner investieren ähnlich wie 30-Jährige", setzen ältere Amerikaner weiterhin auf den Aktienmarkt und ignorieren die herkömmliche Weisheit, um ihre Notgroschen zu schützen. Vanguard berichtet, dass Anleger im Alter von 55 Jahren und älter 70% ihres Portfolios in Aktien angelegt haben, und ein Fünftel der Anleger im Alter von 85 Jahren und älter haben fast ihr gesamtes Geld auf dem Markt.Das Geld fließt auch in Rentenfonds, wobei die Anleger das Laufzeitrisiko oder die fehlenden Risikoprämien bei den Anleiherenditen ignorieren. Das Geld fließt in passive Indexfonds, und das Daytrading erlebt ein Comeback. Ein im selben Artikel zitierter Anleger sagte: "Ich mag weder Bargeld noch Anleihen. Beides sind Verlustgeschäfte, wenn es um Inflation geht." Die Anleger sind sich des Inflationsdepots, das sie mit anheizen, und der Risiken, die unter der Oberfläche lauern, nach wie vor nicht bewusst. Womit die Märkte nicht rechnen und worauf sie nicht vorbereitet sind, ist die Rückkehr der Inflation.Nach seiner Entstehung kann das Geld einen von drei Wegen einschlagen. Es kann als Bargeld gehalten werden, in Investitionen fließen oder zum Kauf von Waren und Dienstleistungen verwendet werden. Damit es zu einer Inflation kommt, sind drei Faktoren ausschlaggebend. Der erste ist die Geldmenge, die von der Federal Reserve und dem Bankensystem erzeugt wird. Der zweite Faktor ist die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, d. h. die Geschwindigkeit, mit der das Geld ausgegeben wird und in der Wirtschaft zirkuliert. Der dritte Faktor ist das Angebot an Waren oder Sachwerten.Von diesen drei Faktoren kann nur einer direkt von der Regierung gesteuert werden. Kommt es in den beiden anderen Bereichen zu einer Inflation, ist eine entsprechende Anpassung der Geldmenge erforderlich, um eine Eskalation der Inflation zu verhindern. Wie Milton Friedman feststellte, ist Inflation immer und überall ein monetäres Phänomen, ein Muster, das sich im Laufe der Geschichte bewahrheitet hat. Der Staat ist nicht nur einer der Hauptverursacher der Inflation, sondern auch ihr Hauptnutznießer.Ich möchte nun meine Gründe für die Vorhersage eines Wiederauflebens der Inflation darlegen. Meiner Ansicht nach gibt es sieben Schlüsselfaktoren, die den Weg für einen deutlichen Anstieg der Inflation ebnen werden. Zu diesen Faktoren gehören:Was wir weltweit erleben, sind Steuerausgaben und die Emission von Schulden durch die Regierungen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Wie der nachstehende Chart zeigt, haben die Staatsverschuldung und die Staatsausgaben seit dem Ausbruch der COVID-Pandemie erheblich zugenommen.Zu diesem Zeitpunkt haben wir bereits 32 Billionen Dollar überschritten und werden das Jahr wahrscheinlich mit über 33 Billionen Dollar beenden. Das Tempo der Schuldenanhäufung, das wir derzeit erleben, ist erstaunlich, macht aber Sinn, wenn man sich die unten aufgeführten Ausgabenrechnungen der letzten Jahre ansieht (Hinweis: Die Kostenschätzungen können je nach Methodik und Annahmen variieren):Zusätzliche Ausgaben und Zusatzgesetze:Die Staatsverschuldung des Landes belief sich 2019 auf 22,7 Billionen Dollar. Seitdem ist sie in nur wenigen Jahren um 9,7 Billionen Dollar auf 32,4 Billionen Dollar gestiegen. Zusätzlich zu den Ausgaben müssen wir nun auch noch die Zinsen für diese Schulden hinzurechnen, die inzwischen höher sind als die Ausgaben für unser gesamtes Militär. Wenn die Fed die Zinssätze weiter anhebt, werden die Zinsausgaben der Regierung steigen und einen größeren Anteil am Staatshaushalt ausmachen.Die Zinsausgaben in Höhe von einer Billion Dollar werden uns bald bevorstehen, da fast ein Drittel der Staatsschulden in den nächsten 18 Monaten fällig wird. Angesichts des starken Anstiegs der Zinssätze werden die US-Schulden, die zuvor zu historisch niedrigen Zinssätzen von 0,10-0,50% ausgegeben wurden, nun zu Zinssätzen zwischen 4-6% fällig. Bei einem Schuldenstand von 32,4 Billionen Dollar, der rasch ansteigt, wird das Dilemma deutlich, vor dem die Regierung in den nächsten Jahren steht.In Anbetracht der obigen Ausführungen werden steigende Schulden und Zinssätze wahrscheinlich dazu führen, dass die "fiskalpolitische Dominanz und die Rückkehr der zinslosen Reserveanforderungen der Banken" in den Vordergrund treten. Dies geht aus einem kürzlich von der St. Louis Federal Reserve veröffentlichten Forschungspapier hervor. Darin heißt es:"Bei der derzeitigen Politik und auf der Grundlage der Annahmen dieses Berichts wird die [Staatsverschuldung im Verhältnis zum BIP] bis 2097 voraussichtlich 566% erreichen. Der prognostizierte kontinuierliche Anstieg der Schulden im Verhältnis zum BIP zeigt, dass die derzeitige Politik nicht nachhaltig ist... Das Wesen der fiskalpolitischen Dominanz besteht darin, dass der Staat seine Defizite am Rande mit unverzinslichen Schulden finanzieren muss.Die Verwendung von unverzinslichen Schulden als Mittel zur Finanzierung ist auch als "Inflationsbesteuerung" bekannt. Die fiskalpolitische Dominanz führt dazu, dass die Regierung sich auf die Inflationsbesteuerung durch das Drucken von Geld verlässt."