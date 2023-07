Russlands Goldreserven Ende Juni

Die russische Zentralbank veröffentlichte kürzlich die aktuellen Daten zum Stand der internationalen Währungsreserven per Ende Juni 2023.Wie aus den Daten hervorgeht, betrugen die Goldbestände des Landes per 30. Juni 74,9 Millionen Unzen und sind damit im Vergleich zum Vormonat unverändert geblieben. Der Wert verringerte sich indem im Vergleich zu Ende Mai von 145,83 Mrd. auf 142,92 Mrd. US-Dollar.Die offiziellen Reserven Russlands lagen per Ende Juni bei 582,42 Mrd. US-Dollar, verglichen mit 584,18 Mrd. US-Dollar im Mai.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de