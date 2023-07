Eine katastrophale Schuldenexplosion kann unglaublich schnell sein

Steht die Welt vor einer katastrophalen Schuldenexplosion? So wie das kürzlich implodierte U-Boot Titan kann auch die globale Schuldenblase "innerhalb nur eines Millisekundenbruchteils" implodieren. Mehr dazu später im Artikel.Dante beschreibt in seiner "Göttlichen Komödie" 9 Kreise der Hölle (Inferno). Der dritte Kreis ist für Völlerei bestimmt, was passend ist für die maßlose westliche Welt mit ihrem exzessiven Konsum von Materialien und Finanzressourcen. Jeder Kreis steht für eine schrittweise Zunahme des Bösen, welches im Zentrum der Erde, wo Satan gefangen gehalten wird, am stärksten ist. Ihren Verbrechen entsprechend werden die Sünder in den jeweiligen Kreisen bis in alle Ewigkeit bestraft.Auch die Finanzmärkte sind seit langer Zeit von Völlerei dominiert. Und das führte zur größten Finanzanlageblase der Geschichte. Doch trotz der beispiellosen Risiken an den Anlagemärkten treffen nur wenige Investoren die richtige Entscheidung; in der aktuellen Phase bieten sich große Chancen, die nicht allein die Sicherung, sondern auch den Ausbau von Vermögen betreffen. Mehr dazu später.Heute, im 21. Jahrhundert, steckt das derzeitige westliche Imperium in den letzten Zügen seines langfristigen Niedergangs, der stark dem Untergang des Weströmischen Reiches des 5. Jh. ähnelt. Kriege, Schulden, Defizite, Währungsverfall, Dekadenz, Korruption und Sozialismus – Plus ça change, plus c’est la même chose… (Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie sich gleich.)Ob dieser Zyklus das Ende einer Ära von 100, 300 oder 2000 Jahren markiert, werden allein die zukünftigen Historiker entscheiden können.Um von den wahren Gründen für den ökonomischen wie finanziellen Zusammenbruch des Westens abzulenken, ist ein Krieg bestens geeignet. Führer lieben echte Kriegsspiele, obgleich die meisten von ihnen nie eine Frontlinie gesehen haben. Ein Krieg löst Angst unter den Menschen aus und erlaubt es den Führern, das Land auf unverantwortliche Weise zu regieren – mit Blick auf die Ökonomie und hinsichtlich der allgemeinen Kontrolle von Menschen.Deshalb sind alle Führer des Westens beim NATO-Treffen in Vilnius (Litauen) letzte Woche zusammengekommen, um Selenskyjs Wutreden zu hören über mehr Geld und Waffen in einem Krieg, den die Ukraine wahrscheinlich nie gewinnen wird. Da es hier aber um einen Stellvertreterkrieg für die wahre Schlacht zwischen den USA und Russland geht, gibt der Westen vielen Forderungen Selenskyjs widerwillig nach und heizt damit den Krieg derart an, dass sich katastrophale Konsequenzen für die Welt ergeben könnten.Im besten Fall könnte dieser Krieg zu Hunderttausenden weiteren Toten führen. Das ukrainische Volk möchte keinen Krieg, wahrscheinlich haben schon mehr als 10 Millionen Menschen das Land verlassen und werden nicht zurückkehren. Auch das Volk in Russland, Amerika und Europa möchte keinen Krieg, nur seine Führer. Im Kriegsfall bekommen Führer die höchste Machtbefugnis und auch Zugang zum Geld. Obwohl kein Land über das Geld für diesen Krieg verfügt, werden die nötigen Finanzmittel geliehen und gedruckt – zum Nachteil der jeweiligen Länder und Völker.Im besten Fall wird dieser Krieg beschränkt bleiben und unter massiven Verlusten von Menschenleben und Ressourcen jahrelang weitergeführt werden. Im schlimmsten Fall jedoch könnte es einen globalen und nuklearen Krieg mit desaströsen Folgewirkungen geben.Den Völkern des Westens wäre viel besser gedient, wenn ihre Führer stattdessen Friedensstifter schicken und sich auf ihre eigenen Ökonomien konzentrieren würden, welche kurz vor einer großen Implosion stehen. Womit wir wieder beim Thema Schulden sind, die den Westen letztendlich zerstören werden und wahrscheinlich zu jahrzehntelangem Elend führen werden.Die jüngste Finanzkrise begann im September 2019, als das US-Bankensystem ernsthaft unter Druck geriet und die US-Notenbank enorme Liquiditätsmengen in das nahezu bankrotte System einspeiste. Seit dieser Zeit hat sich die Gesamtverschuldung der USA um 21 Billionen $ erhöht.Nur um diese Zahlen im Kontext darzustellen: Die Vereinigten Staaten von Amerika hatten 221 Jahre gebraucht, um von NULL Dollar Verschuldung im Jahr 1776 auf 21 Billionen $ Verschuldung im Jahr 1997 zu kommen. Doch allein in den letzten 4 Jahren ist die Verschuldung nun um genau diesen Betrag – 21 Billionen $ – angestiegen!Jetzt werden einige sagen, dass das Geld von heute auch nicht mehr das von vor 200 Jahren ist. Natürlich ist es nicht mehr dasselbe Geld! Und das liegt daran, dass jede Regierung den Wert der eigenen Währung zerstört, indem sie unbegrenzte Mengen davon aus dem Nichts produziert – auf Kosten von Sparern und Rentenempfängern.Das Diagramm unten zeigt die Schuldenexplosion, die sich in meinem Arbeitsleben bislang ereignet hat: von 1,5 Billionen $ 1969 auf 95 Bill. $ heute – eine absolut irre Verdreiundsechzigfachung (63-mal so viel).