Die PBoC manipuliert den SGE-Goldpreis

Durch die Behinderung der Goldein- und -ausfuhr verstärkt die People's Bank of China (PBoC) den Goldauf- bzw. -abschlag an der Shanghai Gold Exchange (SGE) gegenüber dem in London gehandelten Metall erheblich. In den letzten 12 Monaten hat die PBoC den Goldimport eingeschränkt, um die Kapitalflucht einzudämmen und den Renminbi zu schützen, was zu überhöhten SGE-Prämien führte. Mit diesen Eingriffen riskiert die chinesische Zentralbank, dass der von ihr beaufsichtigte Goldmarkt nicht richtig funktioniert, und die Internationalisierung stagniert.Die Hauptaufgaben der PBoC sind "die Wahrung der Finanzstabilität ... und die Wahrung der Stabilität des Währungswertes und damit die Förderung des Wirtschaftswachstums." Zu diesem Zweck will sie Chinas wirtschaftliche Sicherheit stärken, indem sie die Bevölkerung Gold anhäufen lässt. Außerdem steuert die chinesische Zentralbank den Wechselkurs des Renminbi durch Kapitalverkehrskontrollen. Ein Dilemma entsteht zum Beispiel, wenn Chinesen Gold als eine Form der Kapitalflucht kaufen, was den Renminbi unerwünschterweise schwächt.Seit 2016 gab es mehrere Phasen, in denen die PBoC die Goldimporte in den chinesischen Inlandsmarkt einschränkte, um die Kapitalflucht einzudämmen, wodurch die SGE-Prämien gegenüber der internationalen Benchmark (London Spot) stiegen.Bemerkenswerterweise scheint die PBoC eine Untergrenze von 0,5% für die SGE-Prämien anzustreben, wenn es keine Kapitalflucht gibt und China ein Netto-Goldimporteur ist. Die Ausfuhr von Gold aus dem Inlandsmarkt wird von der PBoC mehr oder weniger verboten. Wenn die Chinesen zu Nettoverkäufern werden, wie es im Jahr 2020 der Fall war, wird Gold an der SGE mit einem starken Abschlag gegenüber London gehandelt.Ob die PBoC den SGE-Goldpreis durch die Einschränkung von Importen oder Exporten manipuliert, ist relativ einfach festzustellen: Wenn der Goldpreis an der SGE auf dem chinesischen Inlandsmarkt vom Goldpreis an der Shanghai International Gold Exchange (SGEI) in der Freihandelszone Shanghai (SFTZ) abweicht, mischt sich die PBoC ein. Gold, das sowohl an der SGE als auch an der SGEI gehandelt wird, befindet sich in Shanghai und sollte sich nicht im Preis unterscheiden, damit die PBoC keine Diskrepanz schafft.Wie ich in meiner Einführung über den chinesischen Goldmarkt erläutert habe, ist der Goldhandel an der SGEI in der SFTZ vom Handel an der SGE auf dem chinesischen Inlandsmarkt getrennt. Goldunternehmen können Gold frei in die SFTZ ein- und ausführen, während die PBoC die Ein- und Ausfuhr in den und aus dem Inlandsmarkt kontrolliert. Etwa fünfzehn Banken sind berechtigt, bei der PBoC eine Lizenz für die Einfuhr in den Inlandsmarkt zu beantragen (für jede Charge ist eine neue Lizenz erforderlich).Die Ausfuhr aus dem Inlandsmarkt ist verboten, mit Ausnahme von Panda-Münzen und einigen anderen Gegenständen, die mir wahrscheinlich nicht bekannt sind. Vereinfacht ausgedrückt ist der SGEI-Goldpreis die "unzensierte Version" des Goldpreises in Shanghai. An der Differenz zwischen dem Goldpreis auf dem SGE und dem SGEI lässt sich ablesen, ob es eine Behinderung gibt.Meine Methodik erlaubt es uns, die Einmischung seit 2014 zu beobachten, als die SGEI eingeführt wurde. Um ein Gefühl für die Eskapaden der PBoC zu bekommen, schauen wir uns zunächst einen Chart an, der die SGE- und SGEI-Prämien im Vergleich zum Goldpreis in US-Dollar in London zeigt.In den ersten Jahren nach der Einführung der SGEI stimmten die Prämien für SGE und SGEI überein. Dann, im Jahr 2016, begann die SGE-Prämie höher zu driften als die SGEI-Prämie, weil die PBoC gegen die Kapitalflucht kämpfte.Als 2017 der Sturm der Kapitalflucht vorüber war, haben sich die SGE- und SGEI-Prämien jedoch nicht wieder angeglichen. Die PBoC hielt die Importe auf, um die Untergrenze für die SGE-Prämie auf 0,5% festzulegen, wie der folgende Chart zeigt, der die Spanne zwischen dem SGE- und dem SGEI-Goldpreis in den Jahren 2016 und 2017 zeigt, basierend auf detaillierten Intraday-Daten, die ich für diesen Zeitraum erhalten konnte.