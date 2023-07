Gold - Die Bullen haben einen Fuß in der Tür

Nachdem die erste größere Verkaufswelle nach dem neuen Allzeithoch bei 2.079 USD im Bereich von 1.900 USD Ende Juni gestoppt worden war, konnte sich der Goldpreis zunächst in die Seitwärtsrange der Vorwochen zurück kämpfen. Dabei gelang mit dem Anstieg über 1.940 USD ein bullischer Konter, dem eine Erholung bis an den markanten Widerstand bei 1.985 USD folgte.Am früheren Zwischenhoch aus dem Mai prallte der Kurs allerdings in den letzten Tagen zunächst wie erwartet nach unten ab, konnte sich aber ausgehend von der Unterstützung bei 1.950 USD wieder erholen. Aktuell nehmen die Bullen die Hürde bei 1.985 USD wieder in Angriff.Aufgrund des bisherigen Verlaufs und des frühen Endes der Korrektur am vergangenen Dienstag wäre natürlich ein Ausbruch über 1.985 USD ein wahrscheinliches Szenario, dem ein Anstieg bis 1.998 und 2.010 USD im ersten Schritt folgen dürfte. Zum einen wären aber erst Kurse über dieser Marke ein Zeichen für einen neuen Aufwärtstrend. Zum anderen ist die bisherige Erholung durch den Bruch der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie und das Unterschreiten von 1.959 USD bereits in ihrem Potenzial eingeschränkt worden.Scheitern die Bullen also erneut an der 1.985-USD-Marke und setzt der Kurs unter 1.959 USD zurück, wäre bereits eine Verkaufswelle bis 1.938 und darunter auf 1.920 USD zu erwarten. Die Erholung wäre damit beendet und sogar das Tief bei 1.892 USD in Kürze wieder erreichbar.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)