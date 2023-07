Nach der Zinserhöhung der Fed: Goldpreis steigt, Dollar sinkt

Die Goldpreise sind am Donnerstagmorgen leicht angestiegen, nachdem sie in der gestrigen Sitzung positiv auf die Zinserhöhung der US-Notenbank reagiert hatten. Laut Investing.com ermöglichte der schwache Dollar den Metallmärkten einen gewissen Spielraum.Der Dollar gab hatte am Mittwoch nachgegeben, nachdem die US-Notenbank die Zinsen wie erwartet um 25 Basispunkte angehoben und ihre Äußerungen bezüglich einer möglichen Rezession in den USA abgemildert hatte. Die Zentralbank schloss dennoch eine weitere mögliche Zinserhöhung im September nicht aus und verwies auf die Stärke des Arbeitsmarktes und die relativ hartnäckige Inflation.Der Goldpreis verzeichnete im Anschluss eine gewisse Stärke und bewegte sich weiter in den Bereich über 1.900 $ je Unze, blieb jedoch in einer engen Handelsspanne.© Redaktion GoldSeiten.de