Brent-OIL ringt am Widerstandslevel

Quelle Chart: stock3

Das Öl der Sorte Brent konnte sich abermals vom Unterstützungslevel bei 71,85 USD lösen und gen Norden streben. Seither wurde das Level bei 76,86 USD überwunden und gegenwärtig ringt das schwarze Gold Europas mit dem Widerstand von 83,03 USD.Nach der Rally der letzten Tage ist ein Verschnaufen nachvollziehbar sowie gesund. Jedoch sollte diese Pause nicht zu großzügig bzw. tief in Sachen möglicher Rückschläge ausfallen. Oberhalb des EMA200 (grüne Linie) bleibt die Lage jedenfalls durchgehend bullisch. Daher bleibt, mitsamt einem Sprung per Tagesschluss über 83,03 USD, unmittelbar weiteres Aufwärtspotenzial bis 86,93 USD und ggf. sogar bis 88,72 USD denkbar.Sollte das mögliche Verschnaufen stärker ausfallen, so müsste man bei einem Rückgang unter die High-Movement-Kerze vom 24. Juli bei Preisen unter 80,24 USD, von einer neuerlichen Schwäche in Richtung 76,86 USD ausgehen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.