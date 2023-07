Alchemist-Magazin der LBMA für Juli 2023 veröffentlicht

Die LBMA hat für Juli 2023 die inzwischen 110. Ausgabe der Onlinezeitschrift "Alchemist" veröffentlicht. Diese beinhaltet diverse Artikel rund um das Thema Edelmetalle, von der Rolle von Gold in den Reserven der Zentralbanken über (Gold-)Schätze auf gesunkenen Schiffen bis hin zu den Herausforderungen der Rückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit von Gold.Im Editorial von Rhonda O'Connell von StoneX Financial Ltd. heißt es in Bezug auf die Goldbestände der Notenbanken: "Die jüngste Umfrage zeigt eine anhaltend freundliche Haltung gegenüber Gold im offiziellen Sektor, auch wenn sich die Stimmung im Vergleich zum letzten Jahr nicht wesentlich geändert hat, als sich die Nettokäufe der Zentralbanken nach Schätzungen des WGC weltweit auf 1.079 t beliefen. Obwohl es keinen direkten Hinweis darauf gibt, dass die Käufe in diesem Jahr in diesem Umfang stattfinden werden, stellt der WGC fest, dass 24% der Zentralbanken beabsichtigen, ihre Bestände in den nächsten 12 Monaten zu erhöhen, und 62% erwarten, dass die Rolle von Gold im offiziellen Sektor mit der Zeit zunehmen wird."Das interessante Magazin finden Sie hier im PDF-Format © Redaktion GoldSeiten.de