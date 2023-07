Palladium vor weiteren Tiefs?

Quelle Chart: stock3

Das nahe zu im freien Fall befindliche Industrie-, Edel-, und Weißmetall Palladium versuchte sich während des Juli-Verlaufs an einer Stabilisierung über 1.232 USD. Während der letzten Tage erhöhte sich jedoch der Verkaufsdruck wieder und somit befindet sich das Unterstützungslevel bei 1.232 USD bereits wieder in unmittelbarer Reichweite. Ein Abtauchen per Tagesschlussstand darunter, dürfte unmittelbar weiteres Verkaufspotenzial bis zur nächsten Unterstützung bei 1.129 USD freisetzen.Grünes Licht für die Bullen wäre hingegen bei einer Rückkehr über die runde Marke von 1.300 USD je Unze gegeben. In diesem Fall eröffnen sich weitere 100 USD an Erholungspotenzial bis zum Widerstand bei 1.400 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.