Das wahre Scheitern der "Trickle-Down-Wirtschaft"

Über Jahrzehnte hinweg wurden es Keynesianer und andere linksgerichtete Wirtschaftswissenschaftler nicht müde, das Konzept der "Trickle-Down-Ökonomie" zu kritisieren. Sie machten sich über die Erkenntnis lustig, dass eine steigende Flut alle Boote anhebt, oder einfacher ausgedrückt, über die offensichtliche Tatsache, dass, wenn es den Arbeitsplatzschaffenden gut geht, es auch den Menschen gut geht, die diese Arbeitsplätze innehaben und dank dieser Arbeitsplätze sich und ihre Familien ernähren.Der Haupteinwand gegen diese Ansicht ist, dass ein solcher "Trickle-Down"-Effekt aufgrund des Egoismus und der Gier derjenigen, die das Glück haben, an der Spitze zu stehen, niemals tatsächlich eintreten könnte. Das Argument lautet: Diese wenigen Privilegierten, diese "Reichen und Begünstigten", würden niemals irgendeinen Vorteil "durchsickern" lassen - sie würden sicherlich einen Weg finden, die Menschen unter ihnen zu betrügen und auszubeuten, so dass sie niemals irgendeinen Vorteil sehen würden, selbst wenn die "Oberschicht" boomt.Es wäre nicht unvernünftig, diese Hypothese zu diskutieren, vor allem, weil sie sich plausibel "anfühlt". Wir alle können uns eine Welt vorstellen, in der dies wahr sein könnte, auch wenn es, bei näherem Nachdenken, voraussetzen würde, dass die Menschen so leidenschaftlich missgünstig gegenüber anderen Menschen sind, dass sie deren Untergang über ihr eigenes Wohlergehen stellen.Denn der Grund, warum Unternehmer und private Arbeitgeber aller Couleur Arbeitsplätze und Löhne anbieten, ist nicht bloße Wohltätigkeit, sondern Notwendigkeit. Und wenn sie höhere Löhne anbieten, dann nicht aus Herzensgüte, sondern weil sie Talente und Fachwissen anziehen müssen, um wettbewerbsfähig zu sein oder um einfach zu überleben, damit sie ihre eigenen Familien ernähren können.Wir müssen natürlich nicht raten, ob dies wahr ist oder nicht. Die historischen Daten beweisen eindeutig, dass die oben erwähnte Hypothese der "kapitalistischen Gier" falsch ist. Tatsächlich ist sie so häufig und so konsequent widerlegt worden, dass sie eigentlich kaum der Erwähnung bedarf.Jüngst zeigte dies Johan Norberg in seinem Werk "The Capitalist Manifesto" anhand stichhaltiger Beweise: Eine der aussagekräftigsten und am besten untermauerten Erkenntnisse des Buches ist, dass zur Jahrhundertwende fast 40% der Weltbevölkerung in extremer Armut lebten (gemäß Berechnungen der Weltbank). Nachdem jedoch kollektivistische und staatsfeindliche Ideologien besiegt und zugunsten von (zumindest einigermaßen) marktorientierten politischen und wirtschaftlichen Systemen aufgegeben wurden, ist diese Zahl auf nur noch 8,5% gesunken.Aber ungeachtet des Gewichts der Beweise, die gegen diejenigen sprechen, die behaupten, dass Wohlstand im privaten Sektor tatsächlich schädlich für die Gesellschaft ist, ist der wahre Beweggrund, ihre Behauptung zurückzuweisen, die Heuchelei, die ihr zugrunde liegt. Sie behaupten, dass von einem florierenden Privatsektor niemals ein Nutzen "durchsickern" könne und dass keine arme Person jemals eine Verbesserung in ihrem Leben sehen würde, nur weil es den "Reichen" besser gehe.Und doch plädieren sie gleichzeitig für einen allmächtigen Staat als einzige Möglichkeit, "Fairness" und "Gleichheit" zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Das bedeutet im Wesentlichen, dass Vorteile und Chancen nicht von privaten Unternehmen und Betrieben "durchsickern" können, wohl aber vom öffentlichen Sektor (und nur von dort).Die Torheit dieser Argumentation liegt auf der Hand. Da beide Sektoren, der öffentliche und der private, aus Menschen bestehen, mit all ihren Fehlern und Unvollkommenheiten, warum sollte man erwarten, dass die eine Gruppe sich besser verhält als die andere? Sind Politiker und Angestellte des öffentlichen Dienstes irgendwie "bessere Menschen" als Unternehmer und ihre Angestellten? Sind Eigenschaften wie Habgier und Egoismus nur im privaten Sektor anzutreffen, während diejenigen, die für den Staat arbeiten, das Monopol auf Altruismus und persönliche Integrität haben?Das ist natürlich Unsinn. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Gruppen liegt in ihren Anreizen. Die Geschichte hat uns mehr als genug Beispiele geliefert, die beweisen, dass ungeheuerlicher Machtmissbrauch, wenn überhaupt, viel häufiger von Regierungen begangen wird als von privaten Akteuren.Diese Art von wahnhafter Besessenheit von Macht und Kontrolle über das Leben anderer Menschen, der krankhafte Drang, zu herrschen und seine Mitmenschen zu befehligen und zu bestimmen, was das Beste für sie ist, und die außerordentliche Arroganz, die nötig ist, um zu glauben, dass irgendetwas davon der Realität entspricht, sind alles Erscheinungen, die fast ausschließlich bei Politikern und Staatsfunktionären zu finden sind. Private Firmeninhaber sind zumeist (mit wenigen Ausnahmen) von dem schlichten Wunsch getrieben, erfolgreich zu sein, im Wettbewerb zu bestehen und für sich, ihre Familien und ihre Mitarbeiter zu sorgen.Friedrich Hayek formulierte es so: "Die kuriose Aufgabe der Wirtschaft ist es, den Menschen zu zeigen, wie wenig sie wirklich über das wissen, was sie zu gestalten glauben. Dem naiven Verstand, der sich Ordnung nur als das Produkt bewusster Anordnung vorstellen kann, mag es absurd erscheinen, dass unter komplexen Bedingungen Ordnung und Anpassung an das Unbekannte effektiver erreicht werden können, wenn Entscheidungen dezentralisiert werden, und dass eine Aufteilung der Zuständigkeiten die Möglichkeit einer Gesamtordnung tatsächlich verbessert."Im kommenden zweiten Teil werden wir uns auf die praktischen Auswirkungen der statistischen Doktrin konzentrieren und die toxischen Folgen und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft, die Wirtschaft und unser Leben untersuchen.