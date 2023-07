Goldpreisprognose: 31./32. KW 2023

Goldpreis Prognose: Kurs mit verhaltenem Verlauf (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche

Anfang November 2022 hat der Goldpreis (29.07.23, 09:02 Uhr bei 1.998 US-$) bei 1.618 $ das letzte 52-Wochen-Tief erreicht und das Ende des Abwärtstrends eingeläutet. Von hier aus konnte der Kurs wieder deutlich zulegen und im Mai 2023 ein neues lokales Hoch bei 2.085 $ markieren. In diesem Bereich hat sich jedoch altbekannter Widerstand aus den letzten Anläufen gezeigt, so dass die Notierungen zunächst die 1.900er $ Marke noch einmal getestet haben.Aus dem Kursverlauf (Hoch/Tief) der Vorwoche (graue Zone) ergeben sich zusätzliche Unterstützungs- und Widerstandsmarken. In der vergangenen Woche hat sich der Goldpreis zunächst am 78,6% Fibo-Level abgearbeitet und ist nach den Zinsentscheiden der Zentralbanken (FED/EZB/BOJ) deutlich eingebrochen. Der Preisschock wurde um 1.945 $ konsolidiert und der Kurs konnte sich am Freitag noch leicht erholen.Die auffällige Kurslücke ist durch den Kontraktwechsel im Tradingview-Chart entstanden, der nun die Notierungen des Dezember-Futures darstellt.Technisch befindet sich der Kurs in einer Widerstandszone und dürfte am Montag zunächst in Richtung des 78,6% Fibonacci-Retracements nachgeben.• Mögliche Tagesspanne: 1.975 $ bis 2.005 $• Nächste Widerstände: 2.000 $ = Juni-Hoch | 2.002 $ = Vorwochenhoch | 2.014 $ = März-Hoch• Wichtige Unterstützungen: 1.975 $ = 78,6% Fibo-Level | 1.962 $ = Jahreshoch 2021 | 1.941 $ = Vorwochentief• GD20: 1.993 $Für den Fall eines schwachen Wochenstarts dürfte am Dienstag das Augenmerkt auf dem 78,6% Fibonacci-Level bleiben. Zeigt sich hier ausreichend Nachfrage, wäre eine nächste Bewegung an die 2.000er $ Marke möglich.Ein Bruch hingegen würde weitere Schwäche in Richtung 1.960er $ Marke freisetzen.• Erwartete Tagesspanne: 1.970 $ bis 1.995 $Ergänzend zum Stundenchart wurde im Tageschart der 50-Tage-Durchschnitt als Unterstützung gehalten. Damit wäre eine Fortsetzung der Erholung möglich, wobei die Widerstandszone zwischen 2.000 $ und 2.015 $ die nächste Hürde darstellt• Mögliche Wochenspanne: 1.960 $ bis 2.010 $Sollte das 78,6% Fibonacci-Level verteidigt werden, steht eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung im Raum.Notierungen zurück unter 1.950 $ hingegen würden eine Schwächephase einläuten, die zunächst den Bereich um1.900 $ anvisieren dürfte.• Mögliche Wochenspanne: 1.980 $ bis 2.020 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)