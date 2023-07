Technische Marktanalyse vom 30.07.2023: Gold, Rohöl, Euro

Quelle: ProRealTime.com

Gold konnte sich zuletzt über der Unterstützungszone halten, hat aber den neuerlichen Angriff auf die Marke von 2.000 USD erneut abgebrochen. Dies ist aufgrund der Indikatoren, die im überkauften Bereich notieren oder bereits Verkaufssignale generiert haben, nicht verwunderlich. Auch wenn es zuletzt eine Anstiegsbewegung gegeben hat, dürfte sich Gold lediglich im aktuellen Bereich stabilisieren und die Unterstützung nutzen. Einen erneuten Angriff auf die 2.000er-Marke dürfte es in der kommenden Woche kaum geben.Öl ist in den Bereich des Widerstands gestiegen. Zuvor wurde ein tragfähiger Boden gebildet. Aus dieser Bodenbildung ist das Öl schon vor einigen Wochen nach oben ausgebrochen. Betrachtet man die Indikatoren muss man feststellen, dass diese bei Öl nur wenige brauchbare Signale liefern. Zumindest war dies in den letzten Wochen der Fall. Der Fokus wird nun auf dem Widerstand liegen, der zuletzt erreicht wurde. Ob die Marktteilnehmer die Kraft aufbringen können, den Widerstand zu überwinden, ist zumindest fraglich.Ein Ausbruch, wie es der Euro vor einigen Tagen gezeigt hat, ist beeindruckend und oft für weitere Anstiegsbewegungen gut. Allerdings erfolgte der Ausbruch nicht nur über eine Widerstandszone, sondern auch aus einem sehr langfristigen, übergeordneten Abwärtstrendkanal. Dieser wurde schon im Jahr 2020 nach oben verlassen, später aber wieder aufgenommen. Je mehr solcher Ausbrüche erfolgen und wieder negiert werden, umso weniger Bedeutung kommt dem Trendkanal zu. Zunächst ist der Ausbruch aber gescheitert und die alte Widerstandszone wieder erreicht. Somit liegt der Fokus zunächst erneut auf der Marke von 1,10 USD.© Christoph GeyerCFTe