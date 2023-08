Spiegelbild des Anleihemarktes

Nach Angaben des Congressional Budget Office verzeichnete die US-Regierung im Juni ein Haushaltsdefizit von 225 Milliarden Dollar, 156% mehr als im Vorjahr. Das bedeutet, dass in den ersten neun Monaten des Haushaltsjahres 2023 ein Defizit von 1,4 Billionen Dollar zu verzeichnen ist, was einem Anstieg von 171% gegenüber den ersten neun Monaten des Haushaltsjahres 22 entspricht. Die Schuldendienstzahlungen sind der am schnellsten wachsende Teil des Defizits. Die Zinszahlungen beliefen sich in den letzten neun Monaten auf 652 Mrd. Dollar und werden ab dem Jahr 2022 voraussichtlich um 39% steigen. Interessanterweise sind die Einnahmen im Vergleichszeitraum um 11% gesunken, was die Frage aufwirft: Wenn die Wirtschaft wirklich wächst, warum schrumpfen dann die Steuereinnahmen? Die Antwort ist, dass wir eigentlich nur das nominale Wachstum aufgrund der Inflation messen... es gibt überhaupt kein reales Wachstum.Die Schulden der USA betragen offiziell 32,6 Billionen Dollar. Der tatsächliche Umfang der Staatsschulden, einschließlich der Verpflichtungen aus Ansprüchen wie Sozialversicherung und Medicare, beträgt jedoch rund 200 Billionen Dollar. Nach Schätzungen des Congressional Budget Office werden allein die Ausgaben für Ansprüche und Zinsen bis 2040 100% aller Steuern ausmachen. Der legendäre Investor Stan Druckenmiller formuliert es so: Im Jahr 2040 wird kein Geld mehr für die Verteidigung übrig sein, kein Geld mehr für Sozialprogramme und kein Geld mehr für den Betrieb irgendeines Teils der Regierung. Natürlich kann keine Regierung ohne Geld arbeiten - deshalb besitzen sie alle eine Druckerpresse.Erschwerend kommt hinzu, dass die Fed normalerweise ihre Gewinne aus den Staatsanleihen an das Finanzministerium zurücküberweist. Dies ist jedoch nicht mehr der Fall, da die Fed jetzt Geld verliert. Sie zahlt mehr für RRP-Vereinbarungen und Überschussreserven, als sie mit ihren Staatsanleihen und MBS-Beständen verdient. Meinem Freund Chris Whalen von Whalen Global Advisors zufolge bedeuten die Verluste der Fed, dass die Zentralbank im nächsten Jahrzehnt keine Ersparnisse an das US-Finanzministerium überweisen wird. "Die Fed ist auf dem Weg zu operativen Verlusten von schätzungsweise 110 Milliarden Dollar in diesem Jahr", schreibt Alex Pollock. "Ihr Marktwertverlust zum 31. März 2023 beträgt 911 Mrd. Dollar."Es gibt also nur drei Lösungen: massive Ausgabenkürzungen, gewaltige Steuererhöhungen oder Hyperinflation. Alle diese Lösungen sind extrem schädlich für die Wirtschaft, aber Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen sind politisch nicht durchsetzbar, und der wirtschaftliche Schaden, der durch beide entsteht, würde kurzfristig zu einer Depression führen - dies sind die einzigen nachhaltigen Lösungen. Daher wird die Fed höchstwahrscheinlich versuchen, das Problem mit Gelddrucken zu lösen. Denken Sie daran, dass beide Parteien gerade eine große Debatte über die Anhebung der Schuldenobergrenze geführt haben und am Ende beschlossen haben, dass Ansprüche und Verteidigungsausgaben vom Tisch sind.Daher wird die Fed höchstwahrscheinlich versuchen, das Problem wegzudrucken. Auch eine Hyperinflation ist kein Allheilmittel, aber sie lässt sich viel leichter verschleiern als eine Depression. Daher wird die Fed, nachdem der derzeitige Kampf gegen die Inflation in einem Zusammenbruch der Wirtschaft und der Vermögenspreise endet - wie in der Vergangenheit -, schließlich auf eine weitere Runde massiver quantitativer Lockerungen zurückgreifen. Schließlich steigen Schulden und Defizite während einer Rezession immer sprunghaft an. Nur haben wir es dieses Mal nicht mit einer Regierung zu tun, die sich in einem Zustand fiskalpolitischer Vorsicht befindet, sondern mit einer, die bereits rote Tinte blutet und auf die Zahlungsunfähigkeit zusteuert... wenn sie nicht schon da ist.Dies bedeutet, dass Powell gezwungen sein wird, die Bilanz der Fed erneut um mehrere Billionen Dollar zu erhöhen, da er alle Staatsschulden monetarisieren wird, die erforderlich sind, um das Bankensystem und den Markt für Staatsanleihen wieder zu beruhigen. Wir wissen, dass er dies aufgrund seiner Vorgeschichte tun wird. Als im März dieses Jahres einige wenige Banken zusammenbrachen, druckte Jerome Powell ohne zu zögern 400 Milliarden Dollar, sicherte alle FDIC-Einleger ab und bot an, alle MBS und Staatsanleihen der Banken zum Nennwert zu kaufen und sie ein Jahr lang zu halten - unabhängig von ihrem Wert. Dieses Programm nennt sich "Bank Term Funding Program", und es hat das gesamte Bankensystem gerettet.Wir können sicher sein, dass die Einnahmen des Finanzministeriums während einer Rezession einbrechen. Wir wissen auch, dass die Ausgaben in die Höhe schnellen, wenn die automatischen Wirtschaftsstabilisatoren anspringen. Das bedeutet, dass die Bilanz der Fed in die Höhe schießen wird. Und wenn die Banken all ihre problembehafteten Vermögenswerte bei der Fed abladen, muss Powells Druckerpresse auf Hochtouren laufen. Auf der anderen Seite der kommenden Rezession - und nach dem Ende der damit einhergehenden reflexartigen Anleihekäufe - werden Anleihen in einen säkularen Bärenmarkt eintreten, der das Gegenbild des großen, mehrere Jahrzehnte andauernden Bullenmarktes bei Anleihen sein dürfte, der 1981 begann.© Michael PentoDer Artikel wurde am 28. Juli 2023 auf www.pentoport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.