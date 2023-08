David Morgan im Stansberry-Interview

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit David Morgan über das Thema Entdollarisierung.Der Edelmetallexperte und Gründer von The Morgan Report ist der Ansicht, dass der Trend zur Entdollarisierung zu einer seismischen Marktverschiebung führen könnte, da Länder auf der ganzen Welt weiterhin nach Möglichkeiten suchten, Transaktionen abzuwickeln: "Am Ende aller großen Inflationen tritt der freie Markt in den Vordergrund und beginnt, Wege zu finden, das Problem zu mildern... Es gibt Länder, die gemeinsam ein Verbot erlassen, weil sie genug vom US-Dollar haben. Alles deutet also darauf hin, dass wir uns dem Endspiel nähern."Morgan bleibt zudem skeptisch, wie die Leute auf die Einführung digitaler Zentralbankwährungen ("CBDC") durch die Federal Reserve inmitten des heutigen unsicheren Marktes reagieren werden: "Die Vorstellung, dass wir einfach umschalten und mit der neuen CBDC weitermachen können, halte ich für einen Trugschluss... Ich denke, es wird Widerstand geben, aber es wird schwer werden, denn Geld ist Macht und die Machtelite weiß das. Sie haben uns damit schon sehr lange kontrolliert."Er ermutigt die Anleger, sichere Anlagen zu suchen, um ihre Portfolios zu schützen, während sich die Bankenkrise weiter hinzieht. "Sie ist noch lange nicht vorbei. Sie sollten darüber nachdenken, wie Sie das Problem abfedern können, indem Sie in eine Anlageklasse einsteigen oder eine Maßnahme ergreifen, die Sie schützen könnte. Wenn die Lage schnell kippt, ist es sehr schwierig, das Problem zu entschärfen", so Morgan.© Redaktion GoldSeiten.deHinweis: Der Brief "Der Morgan Report" kann in deutscher Sprache unter www.morgan-report.de abonniert werden.