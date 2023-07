IperionX erhält wesentliche Genehmigungen für die Titanmetallproduktion in Virginia

- IperionX konnte sich nun alle wesentlichen Genehmigungen für die Errichtung und den Betrieb seiner Titan-Vorführanlage (TDF) im US-Bundesstaat Virginia sichern.- Die Genehmigungen umfassen auch die geplante Modulerweiterung für den Kapazitätsausbau der Titan-Demonstrationsanlage (TCF-1) bis Ende 2025. Damit soll die Anlage zum weltweit größten Verarbeitungsbetrieb von 100 % recyceltem Titanpulver mit einer Produktionskapazität von 1.125 Tonnen pro Jahr (t.p.a.) werden.- Solide Wirtschaftlichkeitsprognose, geringer Kapitalbedarf und das einzige UL-zertifizierte, zu 100 % recycelte, klimafreundliche Titan am Markt.- Alle wesentlichen technischen Planungsarbeiten wurden abgeschlossen, Maschinen und Geräte mit langen Vorlaufzeiten wurden bestellt und die Beschaffung läuft.- Die Ausbauarbeiten sollen im 3. Quartal 2023 beginnen und werden aus Mitteln der Halifax County Development Authority in Höhe von bis zu 4 Millionen US-Dollar finanziert.- Die erste Produktion von Titanmetall ist im 1. Quartal 2024 geplant.31. Juli 2023 - IperionX Ltd. (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) hat nun alle Genehmigungen für die Errichtung und den Betrieb der geplanten Titanmetallproduktionsanlage in Virginia erhalten.Zu diesen Genehmigungen zählen auch die Bewilligung für die Ableitung von Industrieabwässern von der Halifax County Service Authority und die 'New Source Review'-Bewilligung (Luftreinhaltung) vom Virginia Department of Environmental Quality. Mit diesen Bewilligungen sind die Auflagen für einen geplanten Kapazitätsausbau (TCF-1) auf 1.125 t.p.a. innerhalb des bestehenden Betriebsgebäudes mit 50.000 Quadratfuß Betriebsfläche im Halifax County in Virginia erfüllt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71486/IperionX_310723_DEPRCOM.001.jpegDie genehmigte Titananlage von IperionX im Halifax County, Virginia - der Standort für die beiden geplanten Ausbaustufen (TDF und TCF)Alle wesentlichen technischen Planungsarbeiten für die geplante erste Ausbaustufe (TDF) sind nun abgeschlossen, die wichtigsten Maschinen und Geräte mit langen Vorlaufzeiten wurden bestellt und die Beschaffung läuft. Die erste Titanproduktion ist im 1. Quartal 2024 geplant. IperionX will bei der Produktion bis zum 3. Quartal 2024 eine Durchsatzrate von 125 t.p.a. Titanmetall erreichen. Eine geplante Modulerweiterung auf Stufe 2 (TCF-1) würde die Titanproduktionskapazität bis Ende des Jahre 2025 auf 1.125 t.p.a. steigern. Der Ausbau der TDF bedarf einer endgültigen Investitionsentscheidung und muss noch vom Board genehmigt werden.Der Entwurf der Ausbaustufen TDF und TCF-1 basiert auf einer hochskalierten Version der aktuellen Industriepilotanlage in Salt Lake City, die von IperionX schon seit Januar 2022 erfolgreich betrieben wird. IperionX hat diese Anlage aufgerüstet und die betrieblichen Abläufe optimiert, um eine erhebliche Steigerung der Titanproduktionskapazität mit höherem Wirkungsgrad und höherer Konsistenz zu erreichen.IperionX plant nun den Bau der weltweit größten Produktionsanlage für recyceltes Titanmetallpulver - der einzigen Titananlage, die zu 100 % Titanschrott als Ausgangsmaterial verwendet. Die Titanproduktionsanlage in Virginia ist so konzipiert, dass sie keine Scope-1- bzw. Scope-2-Emissionen verursacht und die Herstellung von UL-zertifiziertem und zu 100 % recyceltem Titanmetallpulver mit der niedrigsten Kohlenstoffintensität am Markt ermöglicht.Die Halifax County Development Authority wird für die Ausstattungsarbeiten Mittel in Höhe von bis zu 4 Millionen US-Dollar bereitstellen, damit Ende des Jahres 2024 die Verfahrenstechnik installiert werden kann.IperionX hat bereits in einer im April dieses Jahres veröffentlichten Technisch-Wirtschaftlichen Bewertung überzeugende Wirtschaftskennzahlen für die Ausbaustufen TDF und TCF-1 veröffentlicht. Angesichts der geringen Investitionskosten wird die Ausbaustufe TCF-1, basierend auf den wichtigsten betrieblichen Annahmen, laut Prognose im Jahr 2026 ein EBITDA von rund 100 Millionen US-Dollar erwirtschaften.Die Erteilung aller wesentlichen Genehmigungen ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Entwicklung der weltweit größten Betriebsanlage für zu 100 % recyceltes Titan und den erfolgreichen Bemühungen des Entwicklungsteams von IperionX, der Behörden von Halifax County und Virginia sowie der zuständigen Aufsichtsbehörden geschuldet.IperionX ist bestens positioniert, um die Produktion von Titanmetall wieder in die Vereinigten Staaten zu verlagern und damit die akute Abhängigkeit von Titanimporten aus dem Ausland zu verringern, sowie die enormen Umweltauswirkungen der Herstellung von Titanmetall nach dem gängigen Kroll-Verfahren - das energieaufwändig und teuer ist und übermäßige Treibhausgasemissionen verursacht - zu reduzieren.IperionX hat eine Reihe potenzieller Förderprogramme und Anreize der US-Regierung in Aussicht, die darauf abzielen, die heimischen Maßnahmen zur Rückverlagerung der Lieferketten kritischer Rohstoffe ins Inland zu unterstützen. Mit der erfolgreichen Entwicklung dieses Projekts ist IperionX der einzige kommerzielle Hersteller von primärem Titanmetall in den Vereinigten Staaten, der in der Lage ist, emissionsarmes und kostengünstiges Titan für die hochentwickelten amerikanischen Industriesparten bereitzustellen.Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.Die Mission von IperionX besteht darin, der führende Entwickler von kohlenstoffarmem Titan für fortschrittliche Industrien wie Luft- und Raumfahrt, Elektrofahrzeuge und 3-D-Druck zu sein. IperionX besitzt eine exklusive Option auf den Erwerb bahnbrechender Titantechnologien, mit denen kohlenstoffarme und vollständig kreislauffähige Titanprodukte hergestellt werden können. IperionX stellt in seinem Pilotbetrieb in Utah Titanmetallpulver aus Titanschrott her und beabsichtigt, die Produktion in einer Titan-Demonstrationsanlage in Virginia zu erweitern. IperionX hält eine 100%ige Beteiligung an einem Titanprojekt, das die größte JORC-konforme Ressource an Titan, Seltenen Erden und zirkonreichen Mineralsanden in den U.S.A aufweist. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie können, werden, erwarten, beabsichtigen, planen, schätzen, antizipieren, fortsetzen und vorhersehen oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Exploration und Projekterschließung, einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und abnehmende Mengen oder Gehalte an Reserven, die Fähigkeit des Unternehmens, die relevanten Vertragsbedingungen für den Zugang zu den Technologien einzuhalten, die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Vertragsbedingungen einzuhalten, um auf die Technologien zuzugreifen, seine geschlossenen Titanproduktionsprozesse kommerziell zu skalieren oder seine geistigen Eigentumsrechte zu schützen, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, innerhalb dessen das Unternehmen operiert oder in Zukunft operieren könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Einstellung und Bindung von Personal, Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.Obwohl das Unternehmen versucht und versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht oder einschlägigen Börsennotierungsvorschriften übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. 