CSE Bulletin: New Listing - Affinity Metals Corp. (AFF)

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 31 juillet/July 2023) - The common shares of Affinity Metals Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Affinity Metals Corp. is in the business of acquiring and exploring mineral resources properties. Its objective is to locate and develop economic strategic metal deposits within North America and to conduct exploration programs on the two properties currently in its portfolio: the Regal Property located near Revelstoke, British Columbia and the Windfall North Property located adjacent to Osisko's Windfall project in Quebec.

_________________________________

Les actions ordinaires d'Affinity Metals Corp. ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Affinity Metals Corp. se consacre à l'acquisition et à l'exploration de propriétés de ressources minérales. Son objectif est de localiser et de développer des gisements métalliques stratégiques économiques en Amérique du Nord et de mener des programmes d'exploration sur les deux propriétés actuellement dans son portefeuille : la propriété Regal située près de Revelstoke, en Colombie-Britannique et la propriété Windfall Nord située à côté du projet Windfall d'Osisko au Québec.

Issuer/Émetteur: Affinity Metals Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): AFF Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 53 858 165 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 10 285 000 CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier CUSIP: 00827Y 10 6 ISIN: CA 00827Y 10 6 0 Boardlot/Quotité: TBD Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: le 2 août/August Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 30 juin/June Transfer Agent/Agent des transferts: Olympia Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for AFF. Please email: Trading@theCSE.com.

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.