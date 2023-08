Drittgrößtes US-Transportunternehmen vor dem Aus

Wie Bloomberg berichtet, wird das Speditionsunternehmen Yellow Corp. den Betrieb einstellen. Nach Angaben seiner Gewerkschaft wurde den Beschäftigten mitgeteilt, dass 30.000 Arbeitsplätze gefährdet seien. Das Traditionsunternehmen habe mit hohen Schulden und betrieblichen Problemen zu kämpfen.Das in Nashville ansässige Unternehmen habe den Gewerkschaftsvertretern mitgeteilt, es beabsichtige, nach Einstellung des Betriebs Konkurs anzumelden, heißt es seitens des International Brotherhood of Teamsters (Gewerkschaft der Transportarbeiter der USA) am Montag. "Dies ist ein trauriger Tag für die Arbeitnehmer und die amerikanische Frachtindustrie", erklärte Sean O'Brien, Präsident von Teamsters, in der Erklärung Branchenkenner fürchten, dass es angesichts der schieren Größe von Yellow und einiger seiner Tochtergesellschaften mit dieser Firmenpleite zu "Unterbrechungen der Lieferkette" kommen könnte, die die Engpässe während der Corona-Pandemie weit in den Schatten stellen.© Redaktion GoldSeiten.de