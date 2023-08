Dr. Doom Marc Faber: U.S. Dollar steuert auf den Status einer wertlosen Währung zu

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Dr. Marc Faber über den US-Dollar und dessen Bedeutungsverlust als Weltreservewährung.Der Herausgeber des Finanznewsletters Gloom, Boom & Doom Report vertritt die Ansicht, dass die fortschreitende Abkehr vom Dollar es mehr Ländern ermöglichen wird, auf den globalen Märkten aktiv zu werden, was wiederum die Möglichkeit für neue Handelspartnerschaften schafft. "Es ist wünschenswert, dass die Welt viele Teilnehmer an globalen wirtschaftlichen Angelegenheiten und globaler Politik hat. Mit anderen Worten, das System sollte kein System sein, in dem es eine globale Währung gibt, wie es der Dollar war. Die Grundlage [ist], dass wir viele verschiedene Währungen haben und dass die Menschen frei miteinander handeln," so Faber.Der Wirtschaftsexperte glaubt zudem, dass die US-Notenbank es nicht eilig hat, die Inflation auf ihre Zielrate von 2% zu senken: "Ihr Interesse ist es, den Finanzmarkt auf dem höchsten Niveau zu halten. Sie wollen keine Deflation bei den Finanzwerten, und wenn sie könnten, würden sie auch eine Deflation bei den Sachwerten wie Immobilien verhindern, aber das ist schwer zu kontrollieren."Faber betont, dass es für Anleger entscheidend sei, zu erkennen, dass der Trend zur Entdollarisierung eine massive Verschiebung in der Weltwirtschaft signalisiert, um zu verstehen, wie man sich in der heutigen Marktunsicherheit zurechtfindet: "Das Gleichgewicht der wirtschaftlichen Macht hat sich in die Schwellenländer verlagert.[...] Es ist eine neue Welt, aber die amerikanischen Politiker können nicht akzeptieren, dass die USA nicht mehr die Nr. 1 in der Welt sind."© Redaktion GoldSeiten.de