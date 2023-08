Abwägung von Risiko und Ertrag & wichtiges Update zum Barrons Confidence Index

Letzte Woche habe ich über den Barrons Confidence Index (CI) berichtet, die Renditespanne zwischen Barron's Best Grade (BG) und Intermediate Grade (IG) Anleihen, wobei ich feststellte, dass die Renditen für BG immer niedriger waren, da sie den Anleiheinhabern geringere Risiken boten. Seit Januar 1934, für die letzten 4.673 Ausgaben von Barron's, war ihr CI *immer niedriger* als 100, wobei 100 bedeutet, dass die Renditen von BG und IG gleich hoch sind.Eine Woche später schloss der CI von Barron's zum ersten Mal seit 1934 über 100, nämlich bei 101,7, was darauf hindeutet, dass die Renditen für die IG-Anleihen von Barron's niedriger waren als die Renditen für ihre BG-Anleihen. Dies ist nicht nur unlogisch, sondern geradezu dumm, und es stellt sich die Frage, wer der/die Idiot(en) ist/sind, der/die über große Mengen an Finanzmitteln verfügt/verfügen, um Käufe auf dem Markt für Unternehmensanleihen zu finanzieren, die die IG-Renditen unter die BG-Renditen gedrückt haben.Unten sehen Sie, wie dies in einem Chart für den CI aussieht, der bis 1934 zurückreicht. Seit März 2020, als der idiotische Primat des FOMC, Jerome Powell, ankündigte, dass der FOMC zum ersten Mal mit der Monetarisierung von Unternehmensanleihen beginnen würde (unterer roter Kreis), ist der CI dramatisch gestiegen, von 48,0 in der Barron's-Ausgabe vom 04. Mai 2020 auf den historischen Wert von 101,7 in dieser Woche.Ich weiß nicht, wie viele Milliarden (Billionen?) an Geldinflation erforderlich waren, um diesen phänomenalen Fortschritt im CI zu erreichen und die Renditen für IG-Anleihen unter die Renditen für BG-Anleihen zu drücken. Aber damit haben diese Idioten ein historisches Ungleichgewicht der Risiken auf dem Markt für Unternehmensanleihen geschaffen, das irgendwo im Finanzsystem eine gewisse Bedeutung haben muss. Im Moment fehlen mir zwar die Worte, um zu erraten, was genau das ist oder wo das sein könnte, aber ich vertraue darauf, dass wir alle zu gegebener Zeit herausfinden werden, was genau das ist und wo es liegt.Etwa so: Ohne diese Idioten, die diese Anleihen in großen Mengen kaufen, würden viele Unternehmensanleihen, die jetzt gehandelt werden, zu den aktuellen Kursen nicht angeboten werden. Könnte das wahr sein? Ich würde diese Möglichkeit nicht bezweifeln. Der Aufkauf von Finanzmüll zu Höchstpreisen, um die "Marktbewertungen zu stabilisieren", ist eines der Markenzeichen der "Geldpolitik der Entscheidungsträger".Kommen wir nun zur Bear's Eye View für den Dow Jones. Der Dow Jones ist aus einer Handelsspanne ausgebrochen, die seit dem Frühjahr 2022 anhält, und versucht nun, auf einem neuen Allzeithoch zu schließen, einem BEV-Nullpunkt (0,0%) in seinem BEV-Chart unten. Wird der Dow Jones ausbrechen und zu neuen historischen Bewertungen schließen? In unserer von Idioten beherrschten Welt, in der Barrons CI bei 101,7 schließen kann, ist alles möglich. Erwarten Sie also, dass der Dow Jones in den kommenden Wochen Marktgeschichte schreiben wird.Damit stellt sich die Frage: Was nun? Wird der Dow Jones dann die 40.000er-Marke wie ein heißes Messer durch die Butter auf seinem Weg auf 50.000? Entschuldigung, ich musste den CI der letzten Woche noch einmal überprüfen. Hat er die Woche wirklich mit 101,7 Punkten abgeschlossen? Meine Güte, das hat er wirklich! Das macht es möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich, dass der Dow Jones wie ein heißes Messer durch Butter durch die 40.000er-Marke schneiden wird, während er dann einen Quantensprung zu den 60.000ern macht und die 50.000er ganz überspringt. Es sind schon seltsamere Dinge passiert, wie zum Beispiel, dass Barrons CI letzte Woche über 100 schloss.Aber bis der Dow Jones seinen Quantensprung auf 60.000 vollzieht, ist es vielleicht am besten, die Diskussion auf das zu beschränken, was wir unten im Tageschart des Dow Jones sehen.Nun, es ist irgendwie langweilig. In der vorletzten Woche gab es einen guten Schub in Richtung neuer Allzeithochs, aber in der letzten Woche hat der Dow Jones ein wenig von diesem Schwung verloren. Dennoch ist der Aufwärtstrend des Dow Jones weiterhin intakt. Und was wäre ein neues Allzeithoch für den Dow Jones? Ein Schlusskurs über seinem letzten Allzeithoch vom 04. Januar 2022; 36.799,65, nur 1.340 Punkte vom Schlusskurs der letzten Woche entfernt. Ich denke, dass dies geschehen wird, aber ich weiß, dass der Markt eine launische Geliebte ist; daher halte ich nicht den Atem an, bis es soweit ist.