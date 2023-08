Zeit für eine Wende

Wir sprechen häufig über die Art und Weise, wie Zentralbanken und Regierungen die Wirtschaft beeinflussen. Im Großen und Ganzen ist das, was die Fed tut, jedoch eher so, als ob man eine Handgranate in ein großes Gebäude wirft. Ja, Sie werden Lärm machen und Schaden anrichten. Menschen könnten verletzt werden. Aber dem Gebäude wird das egal sein, und der Eigentümer wird es reparieren.In der Wirtschaft kommt es auf lange Sicht auf das menschliche Handeln an, das Ludwig von Mises als "zielgerichtetes Verhalten" bezeichnete. Wir alle treffen Entscheidungen, die unseren Hintergrund, unsere Erfahrungen und unser Umfeld widerspiegeln. Diese Entscheidungen summieren sich und bilden "die Wirtschaft". Adam Smith nannte dies die "Unsichtbare Hand".Aber diese Entscheidungen sind nicht rein freiwillig. Wir sind externen Zwängen ausgesetzt, und zwar nicht nur von Regierungen. Als Menschen sind wir der Zeit und dem Raum unterworfen. Unsere Entscheidungen spiegeln die Epoche wider, in der wir leben, und die anderen, die an ihr teilhaben. Dies wirkt sich auf unsere Entscheidungen und damit auf die Art der Wirtschaft aus, die wir gemeinsam schaffen. Und sie verändert sich mit der Zeit.Heute beginne ich eine Reihe von Artikeln zu diesen übergreifenden Gedanken, die durch das neue Buch von Neil Howe, "The Fourth Turning is Here", angeregt werden. Es ist eine Aktualisierung von Neils Arbeit aus dem Jahr 1997 mit dem verstorbenen William Strauss. Ihr Konzept des Generationswechsels hat Eingang in die Popkultur gefunden, aber leider hat nicht jeder ihre Bücher gelesen, die viel mehr Erkenntnisse enthalten, als den meisten bewusst ist. Ich möchte dazu beitragen, Ihnen ein breiteres Verständnis zu vermitteln.In künftigen Artikeln werden wir uns mit anderen langfristigen Zyklustheorien von George Friedman und Peter Turchin befassen. Beide sehen etwas Ähnliches wie die Vierte Wende etwa zur gleichen Zeit voraus, allerdings aus völlig unterschiedlichen Gründen.Das ist für mich sehr interessant. Dann werden wir uns meine Gedanken über meine eigene Sicht des "Fin de Siècle" ansehen (eine Formulierung, die ich verwende, um das Ende einer Ära und den Beginn einer neuen Ära anzudeuten), die ich als "Great Reset" bezeichnet habe, das Ende des Schulden-Superzyklus. Dass diese verschiedenen Arten, Zyklen in der Geschichte zu betrachten, auf eine turbulente Zeit hinweisen, die unmittelbar bevorsteht, scheint mir mehr als nur ein Zufall zu sein.Ich denke, dass die bahnbrechende Arbeit über Zyklen von Neil Howe und seinem Partner William Strauss (der tragischerweise 2007 an Krebs starb) in den späten 80er und frühen 90er Jahren in ihrem ersten Buch, "Generations: The History of America's Future", im Jahr 1991, und gipfelte dann in dem erschreckend vorausschauenden "The Fourth Turning: An American Prophecy" (1997). Sie entwarfen ein Bild davon, wie sich die amerikanischen Generationen entwickeln und was in den nächsten 25 bis 20 Jahren wahrscheinlich geschehen wird. Sie machten ziemlich konkrete Vorschläge und Vorhersagen, die sich im Allgemeinen als wahr erwiesen haben, was die verdiente Anhängerschaft des Buches nur noch vergrößert.Ich habe "The Fourth Turning" bereits früher rezensiert, es mehrfach empfohlen und halte es für eines der fünf besten Bücher der letzten 30 Jahre. Es sei darauf hingewiesen, dass ich eine sehr enge Beziehung zu Neil Howe aufgebaut habe, so dass etwas davon in meinen Standpunkt einfließen könnte, aber unsere Beziehung ist weit über das Fanboy-Stadium hinausgegangen.Wir führen regelmäßig lange Gespräche, die manchen Beobachtern wie Stahl auf Stahl erscheinen mögen, aber wir helfen uns gegenseitig, unsere Gedanken zu fokussieren. Nebenbei bemerkt ist Neil einer der meistgelesenen Historiker, mit denen ich je das Vergnügen hatte, zusammenzuarbeiten. Er hat immer eine Anekdote parat."The Fourth Turning is Here" gibt uns einen Ausblick auf die zukünftige Landschaft des wirtschaftlichen, politischen, sozialen und geopolitischen Drucks, der sich in den nächsten 5-10 Jahren aufbauen wird. Das Buch ist nicht in dem Sinne präskriptiv, dass es Ihnen genau sagen kann, was Sie tun müssen, um die prognostizierten Turbulenzen zu vermeiden, aber es beschreibt den Druck, dem wir ausgesetzt sein werden.Ich empfehle Ihnen, es zu lesen. Auch wenn in all diesen Büchern von einer turbulenten Zeit die Rede ist, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass auf jede Sichtweise eine weitaus weniger turbulente Zeit folgt, und dass die darauf folgende Ära/Periode im Allgemeinen von Stabilität, Ordnung und Fortschritt an allen Fronten des Landes geprägt ist.Leider können wir nicht einfach zum Ende springen. Wir müssen die gesamte Periode durchlaufen. Um Neils Ausblick zu verstehen, muss man wissen, woher er diese Idee der "Wende" ableitet. Fangen wir also am Anfang an. Dies wird die Grundlage für meine nächsten Artikel bilden. Es ist wichtig, diese Grundlagen zu kennen, damit wir untersuchen können, wie wir sie für unsere eigene Planung nutzen können. Lassen Sie uns also eintauchen.Die Kernidee hinter der Vierten Wende (und den anderen drei Wenden, die ihr vorausgingen) ist ein sich wiederholendes Muster von vier gesellschaftsbestimmenden, generationellen "Archetypen". Howe und Strauss haben beobachtet, wie sich Gesellschaften in einem Zyklus verändern, in dem jede Generation in ihren mittleren Lebensjahren die kulturelle Dominanz übernimmt.Das Wechselspiel zwischen der dominanten Generation, der ausklingenden Vorgängergeneration und der aufkommenden jüngeren Generation folgt einem fast musikalischen Rhythmus. Gleichzeitig ist jede Generation nicht nur eine Erweiterung der letzten. Keine Generation ist wie die vorhergehende. Vielmehr korrigiert der Generationswechsel Auswüchse und erhält letztlich eine stabile Gesellschaft. Andernfalls wäre die Zivilisation schon längst zusammengebrochen.In "The Fourth Turning" haben Howe und Strauss vier Generationstypen unterschieden: Held, Künstler, Prophet und Nomade. Sie nennen diese "Archetypen", und jeder besteht aus Menschen, die in einem Zeitraum von etwa 20 Jahren geboren wurden. Wenn jeder Archetyp das Ende seiner 80-jährigen Lebensspanne erreicht, wird er durch eine neue Generation desselben Archetyps ersetzt. (Anmerkung: Bei längerer Lebensdauer kann sich der 80-jährige Generationszyklus verlängern).Jeder Archetyp/jede Generation durchläuft die normalen Lebensphasen: Kindheit, junges Erwachsenenalter, reifes Erwachsenenalter und ältere Jahre. Jeder Archetyp neigt dazu, die Gesellschaft während seines mittleren Alters (40-60 Jahre) zu dominieren, und beginnt dann abzusterben, während die nächste Generation das Ruder übernimmt. Der Wechsel der Kontrolle von einer Generation zur nächsten wird als "Wende" bezeichnet. Hier ein Blick auf die Archetypen und ihre Übereinstimmung mit den Generationen, die wir heute kennen.