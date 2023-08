Rick Rule über Zentralbankwährungen und Selbstschutz

Charlotte McLeod sprach während des Rule Symposium, welches Ende Juli in Boca Raton, Florida, stattfand, mit Rick Rule über die jüngsten Entwicklungen rund um das Thema Währungen.Das neue FedNow-Zahlungssystem der Federal Reserve war ein Hauptthema der diesjährigen Konferenz. "Es ist für mich entsetzlich," so Rule. "FedNow ist meiner Meinung nach ein Abwicklungssystem, das als Grundlage für eine digitale Währung der Zentralbank gedacht ist, und die Vorstellung, dass meine Regierung mir eine weitere Ebene der Kontrolle auferlegen will, gefällt mir nicht."Der Anlageexperte erinnert daran, dass das SWIFT-Bankensystem, über das Finanzinstitute die meisten internationalen Geldüberweisungen abwickeln, kürzlich bereits als Waffe eingesetzt wurde – nach Russlands Einmarsch in der Ukraine wurden einige russische Banken von der SWIFT-Nutzung ausgeschlossen: "Die USA haben beschlossen, dass sie, weil sie mit dem, was die Russen taten, nicht einverstanden waren, russische Vermögenswerte im Wert von 200 Milliarden US-Dollar beschlagnahmen oder annullieren können. Wenn sie das mit den Russen tun können, können sie es auch mit Ihnen tun."Auf die Frage, was Anleger angesichts dieser Situation tun sollten, gab Rule zwei Ratschläge: Zunächst dürfe man sich nicht von der Unsicherheit lähmen lassen. Wer die Möglichkeit habe, solle diversifizieren. Noch wichtiger sei es jedoch, in sich selbst zu investieren: "Bildung, Fertigkeiten, persönliche Identität und ein Ruf können nicht gestohlen werden [...] Denken Sie also daran, dass Ihr wichtigstes Kapital ein immaterielles Gut ist – es ist Ihr Ruf, Ihre Intelligenz, Ihre Ausbildung. Es ist Ihre Fähigkeit, einen Nutzen für andere zu schaffen."© Redaktion GoldSeiten.de