Collective Metals erörtert das geologische Potenzial seines Kupferprojekts Princeton

VANCOUVER, 31. Juli 2023 - Collective Metals Inc. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FSE: TO1) (das "Unternehmen" oder "Collective") freut sich, den interpretierten Expositionsgrad seines Princeton-Projekts im Südwesten von Princeton, British Columbia (das "Flaggschiffprojekt" oder das "Projekt") bekannt zu geben. Das Projekt und seine Umgebung weisen eine Fülle von mineralisierten Vorkommen auf, die als MINFILE-Vorkommen im provinziellen Assessment Report Index System dokumentiert sind. Viele dieser MINFILE-Vorkommen dokumentieren Gold und/oder Platin ± Palladium, die in Seifenbetrieben gewonnen wurden, was möglicherweise auf das Vorhandensein von alkalischen Kupfer-Gold-Porphyr-Vorkommen hinweist, die auf dem Grundstück des Projekts von Interesse sind.Östlich des Projekts wurde der Copper Mountain Intrusive Complex (CMIS") in das Muttergestein der Nicola Group intrudiert. Der CMIS besteht aus dem zonierten Copper-Mountain-Stock und dem dioritischen Voigt-Stock, der anschließend von den mehrphasigen Lost-Horse-Gängen durchschnitten wird, von denen die letzten beiden Phasen mit einer Mineralisierung verbunden sind. Die anschließende Intrusion des nicht mineralisierten Verde Stocks und der Mine Dykes vervollständigen die vereinfachte Geologie des CMIS.Christopher Huggins, Chief Executive Officer von Collective Metals, sagte: "Die Mineralisierung und das geologische Umfeld der Mine Copper Mountain sind sehr gut bekannt. Dies ermöglicht es Collective, seine Bemühungen rasch auf aussichtsreiche Gebiete zu konzentrieren, die ähnliche geologische Strukturen und Lithologien aufweisen. Anhand dieser Informationen kann das Team noch in diesem Jahr mit der Untersuchung von Boden- und Gesteinsproben beginnen, sodass wir die Möglichkeit haben, im Jahr 2024 mit den Bohrungen in einer Reihe von Zielgebieten zu beginnen."Das Projekt Princeton, das sich etwa 10 km westlich des Intrusionskomplexes Copper Mountain befindet, weist bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit seinem Gegenstück auf. Das Whipsaw-Ziel auf dem Princeton-Projekt weist vergleichsweise kleine Diorit-Intrusionen auf, die eng mit Pyroxenit-Intrusionen verbunden sind und an die Diorit-Phase erinnern, die im Copper Mountain Stock beobachtet wurde. Ursprünglich von nicht mineralisierten Gesteinen der Princeton Group verdeckt, legte die Gletscheraktivität später einen beträchtlichen Teil der Gesteine der Nicola Group und der damit verbundenen Intrusionen auf dem Projekt frei, wenn auch in geringerem Ausmaß als im Copper Mountain Camp.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71492/COMT_31072023_DEPRcom.001.pngAbbildung 1 - Schematische Darstellung zum Vergleich der interpretierten Expositionsgrade des Copper Mountain Intrusive Complex (östlich der Boundary Fault; rechts) mit dem Princeton-Projekt (westlich der Verwerfung; links). Zu diagrammatischen Zwecken wird eine identische idealisierte repräsentative Intrusion zu Vergleichszwecken dargestellt (aus Goldcliff Resources, 2013).Das Projektgebiet ist geologisch vom Copper Mountain Camp durch die regional bedeutsame Grenze getrennt, von der angenommen wird, dass sie höhere stratigraphische Ebenen im Westen und niedrigere stratigraphische Ebenen im Osten gegenüberstellt. Diese Interpretation deutet darauf hin, dass das gleiche Niveau der Exposition des CMIS bei Copper Mountain auch in der Tiefe des Princeton-Projekts vorhanden ist (Abb. 1 oben). Insbesondere eine große magnetische Anomalie mit hoher Intensität, die im zentralen und südlichen Teil des Projekts beobachtet wurde, lässt auf einen ähnlichen Intrusionskomplex wie bei Copper Mountain schließen.Zur Unterstützung dieser Interpretation wurden mehrere MINFILE-Vorkommen innerhalb des Projektgebiets so interpretiert, dass sie eine porphyrartige Alteration und/oder Mineralisierung aufweisen. Die jüngsten Bemühungen des Unternehmens konzentrierten sich auf die Identifizierung von epidothaltigen Proben, einer Art von Alteration (propylitisch), die typischerweise mit Porphyrlagerstätten in Verbindung gebracht wird. Die gesammelten Proben wurden der Mineral Deposits Research Unit (MDRU) an der University of British Columbia für eine Porphyry-Vectoring-Studie übergeben.Zuvor durchgeführte geophysikalische Bodenuntersuchungen im Trojan-Condor-Korridor haben mehrere interessante unterirdische Anomalien aufgezeigt, von denen die Bolas- und Condor-Anomalien die bemerkenswertesten sind. Die induzierten 3D-Polarisationsanomalien Bolas und Eagle sind räumlich mit den Vorkommen Trojan (092HSE267) und NEV MINFILE (092HSE112) verbunden. Von besonderem Interesse ist die Condor-Anomalie, die sich von der Oberfläche bis in eine Tiefe von mindestens 500 m erstreckt. Diese Oberflächenvorkommen stellen zusammen mit den räumlich verbundenen 3D-IP-/Magnetanomalien potenzielle Ziele für Bohrtests im Jahr 2024 dar. Der Trojan-Condor-Korridor stand im Mittelpunkt erster Kartierungen und Gesteinsprobenahmen (siehe Pressemitteilung vom 1. Juni 2023) sowie einer anschließenden, umfangreichen Bodenprobenuntersuchung (siehe Pressemitteilung vom 15. Juni 2023). Die geochemischen Ergebnisse der Gesteins- und Bodenproben stehen noch aus.Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist über eine Straße leicht zugänglich und befindet sich unmittelbar westlich des Highway 3 südlich von Princeton, BC, in einem gut etablierten Bergbaurevier mit ausgezeichneter Infrastruktur, lokalen Arbeitskräften und Unterstützungsdiensten. Das Projekt beherbergt das Potenzial für die Identifizierung eines (oder mehrerer) alkalischen Kupfer-Gold-Porphyr-Vorkommen, die vom Alter und vom Lagerstättentyp her der Mine Copper Mountain ähneln. Das Projekt liegt auch etwa 10 km westlich der derzeit produzierenden Mine Copper Mountain Mining Corp. , die eine nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserve von 702 Mt mit 0,24 % Kupfer1. beherbergt.Diese Pressemitteilung wurde von Rick Walker, P. Geo. geprüft und genehmigt, der als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens für das Projekt Princeton Property gemäß den Bestimmungen von NI 43-101 fungiert.Die veröffentlichten Informationen sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung auf dem Projekt Princeton.1 - Copper Mountain Mine Life of Mine Plan and 65Kt/D Expansion Study Update NI 43-101 Report, Richard Klue, VP Technical Services, CMMC; Patrick Redmond, VP Exploration and Geoscience, CMMC; Luis Alberto Chang, VP Mining, CMMC; Berge Simonian, Director of Metallurgy, CMMC; Amaru Humala, Director of Mechanical Engineering, CMMC Scott Weston, VP Business Development and Strategy, Ausenco; August 1, 2022Collective Metals Inc. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FSE: TO1) ist ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration von Edelmetallen in Nordamerika spezialisiert hat. Das Vorzeigegrundstück des Unternehmens ist das Projekt Princeton, das im südlichen Zentrum von British Columbia, Kanada, etwa 10 km westlich der derzeit produzierenden Mine Copper Mountain liegt. Das Projekt Princeton besteht aus 29 Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von etwa 28.560 ha (70.570 Acres) in einem gut dokumentierten und ergiebigen Kupfer-Gold-Porphyr-Gürtel und ist über eine Straße unmittelbar westlich des Highway 3 leicht erreichbar.Das unternehmenseigene Lithiumprojekt Landings Lake befindet sich im Nordwesten von Ontario, wo zahlreiche Lithiumvorkommen abgegrenzt wurden, die bedeutende Reserven an Li2O beherbergen. Das Lithiumprojekt Landings Lake befindet sich 53 km östlich von Ear Falls, Ontario, und umfasst 3.146 Hektar. 