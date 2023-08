100 Euro pro Liter Benzin & mehr Irres

Der Bundesrechnungshof kritisiert die "Klimaschutz-" Programme der Regierung. Ihre Effizienz sei nicht belegbar.Der Einzelhandel schwächelt weiter. Statt einem erwarteten Plus von 0,2%, ging es real um 0,8% abwärts. Als Begründung wird die Inflation genannt. Immer weniger Menschen können sich alle zwei Tage eine vollwertige Mahlzeit leisten. Gleichzeitig steigen In vielen Großstädten die Mieten. Hauptgrund sei die "enorme Angebotsknappheit".Hundert Euro pro Liter Benzin für den "Klimaschutz"? Diesen Vorschlag unterbreitet der Berliner Jura-Professor Gregor Bachmann. Wohlstand für alle sei nicht mehr finanzierbar.Haben die USA Truppen in der Ukraine? Die Genehmigung einer Gefahrenzulage für Militärangehörige legt diesen Schluß nahe. Aktuelle Berichte sprechen für hohe Verluste an Ausrüstung und Soldaten auf Seiten der Ukraine.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)