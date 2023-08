Platin - Keine gute Prognose

Der Abwärtstrend seit einem Doppeltop im Mai führte Platin in den letzten Wochen bis knapp unter den wichtigen Unterstützungsbereich bei 908 USD, ehe Anfang Juli eine Erholung folgte. Diese scheiterte allerdings an der Kurshürde bei 988 USD. In den letzten Tagen fiel der Kurs weiter von dieser Marke zurück und unterschritt gestern erneut den Support bei 938 USD. Damit wurden kurzfristige Verkaufssignale aus der Vorwoche bestätigt und die Chance auf eine Fortsetzung der Erholung vergeben.Unterhalb von 938 USD ist davon auszugehen, dass sich der kurzfristige Abwärtstrend bei Platin direkt bis 908 USD fortsetzt und es erst an dieser Stelle gelingen dürfte, eine weitere Erholung zu starten. Diese wäre erst bei einem Anstieg über 953 USD als erfolgreich zu bezeichnen und könnte dennoch schon bei 974 und 988 USD in den nächsten Abverkauf an das Jahrestief übergehen.Diese untergeordnete Unterstützung bei 889 USD dürfte die Bären dagegen nicht lange aufhalten, falls Platin jetzt direkt unter 908 USD fallen würde. Nach diesem Verkaufssignal dürfte es direkt zu einem Einbruch bis 865 USD kommen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)