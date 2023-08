Rick Rule: FedNow & CBDCs

Das neue FedNow-Zahlungssystem der US-Notenbank war ein zentrales Thema des diesjährigen Rule-Symposiums, das vom 24. bis 27. Juli in Boca Raton, Florida, stattfand, und Rick Rule selbst äußerte sich in einem Interview mit Investing News zu dessen Auswirkungen. "Das ist für mich entsetzlich", meinte er. "FedNow ist meines Erachtens ein Abwicklungssystem, das als Grundlage für eine digitale Währung der Zentralbank gedacht ist, und die Vorstellung, dass meine Regierung mir eine weitere Kontrollebene auferlegen will, gefällt mir nicht."Rule wies darauf hin, dass das SWIFT-Bankensystem, das Finanzinstitute für die meisten internationalen Geldtransfers nutzen, bereits als Waffe eingesetzt wurde - nach Russlands Einmarsch in der Ukraine wurden einige russische Banken aus SWIFT ausgeschlossen. "Die USA haben beschlossen, dass sie, weil sie mit dem, was die Russen tun, nicht einverstanden sind, russische Vermögenswerte im Wert von 200 Milliarden US-Dollar beschlagnahmen oder annullieren können. Wenn sie das mit den Russen machen können, können sie es auch mit Ihnen machen", erklärte er.Auf die Frage, was Anleger angesichts dieser Situation tun sollten, gab Rule zwei Ratschläge. "Man darf sich nicht von der Unsicherheit lähmen lassen", sagte er zuerst. "Ich denke, es obliegt den Menschen, die die Möglichkeit dazu haben, zu diversifizieren. Ich denke, es ist wichtig ... es sollte nicht zu viel Synchronizität in dem geben, was man tut." Zweitens - und noch wichtiger - betonte Rule, in sich selbst zu investieren. "Ausbildung, Fähigkeiten, persönliche Marke und Ruf können nicht gestohlen werden ... Denken Sie also daran, dass Ihr wichtigstes Kapital ein immaterielles Gut ist - es ist Ihr Ruf, Ihre Intelligenz, Ihre Ausbildung. Es ist Ihre Fähigkeit, einen Nutzen für andere zu schaffen", meinte er während des Gesprächs.© Redaktion GoldSeiten.de