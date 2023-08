Goldfutures schlittern unter 2.000 Dollar; Kupfer sinkt bei steigendem Dollar

Der Goldpreis bewegte sich am Mittwoch nur wenig, nachdem die Futures in der vorangegangenen Sitzung eine wichtige zinsbullische Marke verloren hatten, während die Stärke des Dollar die allgemeinen Metallpreise weiter belastete, berichtet Investing.com . Einige Anzeichen für eine Erholung des verarbeitenden Gewerbes und der Bauausgaben in den USA gaben dem Dollar jedoch Auftrieb, da die Märkte befürchteten, dass die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft der US-Notenbank genügend Spielraum für weitere Zinserhöhungen geben würde. Diese Vorstellung belastete den Goldpreis und die meisten anderen Metallpreise, die in einem Umfeld höherer Zinssätze zu verlieren drohen.Alle Anzeichen für einen robusten Arbeitsmarkt geben der US-Notenbank mehr Anreize für weitere Zinserhöhungen, was für Gold schlecht ist. Analysten gehen davon aus, dass die Zahl der Beschäftigten im Juli leicht zurückgegangen ist und sich auf einem relativ hohen Niveau bewegt. Die Aussichten für das gelbe Metall sind nach wie vor trübe, vor allem weil die US-Zinsen in diesem Jahr noch länger steigen werden. Zwar dürfte Gold von einer eventuellen Zinssenkung durch die Fed im nächsten Jahr profitieren, doch dürfte es kurzfristig nur begrenzte Unterstützung erfahren.Die Kupferpreise fielen am Mittwoch nach den starken Verlusten in der vorangegangenen Sitzung leicht, da eine Reihe von in dieser Woche veröffentlichten Indikatoren auf eine Verlangsamung der Produktionstätigkeit in den meisten großen Volkswirtschaften hinwiesen. Schwache Daten aus China waren ein besonderer Schmerzpunkt für Kupfer, da die Produktionstätigkeit im weltgrößten Kupferimporteur im Juli weiter zurückging. Obwohl das Land weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft angekündigt hat, schienen die Märkte nicht überzeugt zu sein.© Redaktion GoldSeiten.de