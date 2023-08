Indiens Goldnachfrage könnte 2023 um 10% auf 3-Jahres-Tief fallen

Die geringeren Käufe im zweitgrößten Goldverbraucher der Welt könnten eine Erholung der Weltmarktpreise begrenzen, berichtet Business Recorder . Die sinkende Nachfrage nach Goldimporten könnte auch dazu beitragen, das indische Handelsdefizit zu verringern und die Rupie zu stützen. "Wir bleiben vorsichtig, was die Goldnachfrage angeht, da sie aufgrund der hohen lokalen Preise und der Verlangsamung der diskretionären Ausgaben mit Unsicherheiten behaftet ist", so Somasundaram PR, Regional Chief Executive Officer des WGC in Indien. Die Nachfrage könnte von 774,1 Tonnen im Vorjahr auf 700 Tonnen im Jahr 2023 sinken, erklärte er.Der indische Goldverbrauch sank im April-Juni-Quartal um 7% auf 158,1 Tonnen, da sowohl die Schmuck- als auch die Investitionsnachfrage aufgrund eines Anstiegs der lokalen Preise zurückging, die in diesem Quartal ein Rekordhoch von 61.845 Rupien je 10 Gramm erreichten, so der WGC. Höhere Goldpreise haben einige Menschen dazu veranlasst, ihren alten Schmuck und ihre Münzen zu verkaufen, was zu einem sprunghaften Anstieg des Schrottangebots führte, meinte er. Im Juni-Quartal stiegen die Schrottlieferungen im Vergleich zum Vorjahr um 61% auf 37,6 Tonnen und damit auf den höchsten Stand seit fast 3 Jahren, wie die Daten zeigen.Der Goldschmuggel hat aufgrund der rekordhohen Preise und seit Neu-Delhi im vergangenen Jahr die Einfuhrzölle auf das Edelmetall angehoben hat, an Dynamik gewonnen, erklärte Somasundaram. Graumarktakteure, die Gold aus Übersee einschmuggeln und gegen Bargeld verkaufen, um die Zölle zu umgehen, bieten Rabatte an und schaden damit den organisierten Akteuren, die Zölle zahlen, fügte er hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de