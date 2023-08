Lawrence Roulston Interview - Das spannendste Ziel seit über 40 Jahren!

Deutsche Untertitel stehen im Yt-Player zur Verfügung!

MTB Metals Corp. (TSX: MTB, OTCQB: MBYMF, WKN: A3D84Z) hat im berühmten "Goldenen Dreieck" von British Columbia über 600 km² Projekte unter Kontrolle. Das Goldene Dreieck gehört zu den rohstoffreichsten Gebieten der Welt, besonders Silber, Gold und Kupfer kommen in großen Mengen und auch mit hohen Gehalten vor. Lagerstätten wie KSM, Eskay Creek, Schaft Creek oder Galore Creek finden sich dort. MTB Metals gelang es, das heutige Telegraph-Projekt zu konsolidieren und so erstmals ein gutes geologisches Gesamtbild zu gewinnen. Telegraph liegt inmitten großer Lagerstätten und Lawrence Roulston bezeichnet es als das spannendste Explorationsziel, das er in 40 Jahren gesehen hat. Wo 19% Kupfer an der Oberfläche liegen, muß es in der Tiefe mehr geben. Bohrungen stehen an.Neben Telegraph verfügt MTB über weitere Projekte im mittleren und südlichen Teil des Goldenen Dreickes, darunter Red Cliff mit einer historischen Kupfermine und direkt verschifftem Erz, BA mit einer großen Zone mit Basismetall-Silber-Mineralisierung und Theia, wo man 2020 39 kg/t Silber in einer Probe fand. MTB beabsichtigt, mit Telegraph die Erfolgsgeschichte von GT Gold zu wiederholen, während man für die anderen Projekte Jointventures verfolgt. Mit Ross Beaty und Eric Sprott haben sich auch zwei Größen der Branche mit je 10% eingekauft.Herr Roulston hat einen Abschluß in Geologie, eine kaufmännische Ausbildung auf Hochschulniveau und 40 Jahre Erfahrung in der Bergbaubranche. Er arbeitete mit großen und kleinen Bergbauunternehmen zusammen und gab einen hoch angesehenen Investment-Newsletter heraus. Vor mehr als 25 Jahren wurde er erstmals auf das geologische Potential des Goldenen Dreiecks aufmerksam, als er für einen Junior-Explorer vor Ort war.Nachdem er zuletzt als Präsident eines Unternehmens tätig war, das US-amerikanische Private-Equity-Investoren in Sachen Bergbau berät, kehrte er zu dem zurück, was er am liebsten tut - die Jagd nach vergrabenen Schätzen. (Quelle: MTB Metals Corp. Webseite)Engagement für den Aufbau von Aktionärswert durch Exploration und Erschließung im "Goldenen Dreieck" mit dem Ziel einer großen Entdeckung. Das Explorationspotential von sechs Projekten, die Silber, Gold und Kupfer aufweisen, bietet den Aktionären mehrere Wege zu einer erheblichen Wertsteigerung. Diese Region hat Investoren enorme Gewinne beschert, die von Explorationserfolgen in Verbindung mit der wachsenden Beteiligung der großen Bergbauunternehmen in dieser außergewöhnlich gut ausgestatteten Region profitiert haben.Alle Projekte von MTB Metal wurden bereits zuvor exploriert, aber diese früheren Explorer hatten einen engen Fokus: Sie betrachteten nur ein Teil eines Puzzles. Das sehr erfahrene Team von MTB Metal konsolidiert die Liegenschaften und stellt die Ergebnisse zusammen: Sie setzen die Teile des Puzzles zusammen und sehen das große Ganze. Eine arbeitsintensive Explorationssaison ist in vollem Gange. (Quelle: MTB Metals Webseite)© Jan KneistM & M Consult UG (hb): Dieser Beitrag stellt keine Kauf oder Verkaufsempfehlung des besprochenen Unternehmens dar und es wird darauf hingewiesen, daß der Interviewer keinerlei Haftung für mögliche Vermögensschäden übernimmt. Jedes Aktieninvestment ist risikobehaftet bis hin zu einem möglichen Totalverlust und jeder Zuschauer/Zuhörer ist für seine Anlageentscheidungen selber verantwortlich. Konsultieren Sie Ihren Anlageberater.Alle Informationsquellen des Interviewers (neben der interviewten Person) sind öffentlich zugänglich.Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Herr Kneist / die M & M Consult UG (hb) und / oder mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten bzw. verbundenen Parteien des Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.