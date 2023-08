Gold sinkt; Dollar steigt aufgrund starker Arbeitsmarktdaten

Der Goldpreis gab am Donnerstag leicht nach und musste in dieser Woche starke Verluste hinnehmen, da die Anzeichen für eine robuste US-Wirtschaft und einen robusten Arbeitsmarkt die Angst vor steigenden Zinssätzen schürten, berichtet Investing.com . Das gelbe Metall rutschte in den letzten beiden Tagen um fast 30 Dollar ab, wobei sich die Dezember-Futures weiter von der Schlüsselmarke von 2.000 Dollar entfernten, nachdem die Daten zeigten, dass die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft im Juli deutlich stärker als erwartet gestiegen war.Das gelbe Metall verzeichnete nur eine geringe Nachfrage nach sicheren Häfen, selbst als die Herabstufung des US-Staatsratings durch die Ratingagentur Fitch die Risikoaversion an anderen Finanzmärkten anheizte. Analysten sagten jedoch, dass der Schritt nur geringe Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben würde und eher von der Sorge über überzogene Haushaltsausgaben und politischen Streit über die Politik angetrieben wurde. Der Dollar stieg nach der Bewertung durch Fitch und erhielt Unterstützung durch die unerwartet guten Arbeitsmarktdaten. Die Ergebnisse folgten auf Daten von Anfang der Woche, die Anzeichen für eine Erholung des verarbeitenden Gewerbes und des Baugewerbes in den USA zeigten.Die Daten gaben Anlass zu Wetten, dass die US-Notenbank über genügend wirtschaftlichen Spielraum verfügt, um die Zinsen weiter anzuheben und auf diesem Niveau zu halten - ein Szenario, das für die Gold- und Metallmärkte ein schlechtes Vorzeichen ist. Steigende Zinssätze erhöhen die Opportunitätskosten für Goldbullion und führen dazu, dass Anleger den Dollar als sicheren Hafen dem Gold vorziehen. Die Märkte warten auch auf eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die Bank of England im Laufe des Tages.© Redaktion GoldSeiten.de