Gold - Eine Verkaufswellen-Kaskade droht

Seit dem Erreichen des Widerstands bei 1.985 USD und dem anschließenden Bruch einer kurzfristigen Aufwärtstrendlinie Mitte Juli haben es die Bullen sichtlich schwer, sich gegen den aufkommenden Verkaufsdruck zur Wehr zu setzen. In den letzten Tagen brach der Goldpreis in einer anfangs recht volatilen Abwärtsbewegung unter die Unterstützung bei 1.940 USD ein. Dabei wurde gestern auch die zweite zentrale Aufwärtstrendlinie unterschritten und damit das nächste bärische Signal generiert.Die Verkäufer bauen aktuell in neutralem Gebiet Spannung auf, die sich mit einem Bruch der 1.920-USD-Marke lösen und eine massive Abwärtsbewegung nach sich ziehen dürfte. Die Folge wäre zunächst ein Einsturz auf 1.892 USD. Darunter dürfte der Goldpreis in den kommenden Tagen aber schon die Korrektur seit dem Allzeithoch fortsetzen und bis 1.840 USD einbrechen. Unter 1.840 USD läge das nächste übergeordnete Abwärtsziel bereits bei 1.795 - 1.807 USD.Dem könnten sich die Bullen nur durch einen Anstieg über 1.959 USD entgegenstellen. Über der Hürde wäre der Abverkauf vertagt und zumindest wieder ein Anstieg bis 1.985 USD möglich. Ein ernstzunehmendes Kaufsignal läge aber erst bei Kursen über 1.998 USD vor.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)