Gareth Soloway: Keine weiche Landung bedeutet, dass "wir bis zum Jahresende die Allzeithochs bei Gold erreichen"

Laut Gareth Soloway, Chefmarktstratege bei InTheMoneyStocks.com und Präsident von VerifiedInvesting.com, steht eine Rezession in den USA bevor, mit großen Chancen für Gold und großen Abwärtsrisiken für Aktien und Bitcoin. Soloway sprach mit Michelle Makori, Chefredakteurin von Kitco News , um die düstere Realität hinter den jüngsten ermutigenden Indikatoren zu erläutern und zu erklären, warum er glaubt, dass die US-Wirtschaft immer noch auf eine Rezession zusteuert.Er sagte, die jüngsten US-Wachstumsdaten seien irreführend, weil sie einen erheblichen Rückgang der Importe verbergen. "Um die BIP-Zahl zu erhalten, muss man die Importe abziehen", meinte er. "Die US-Importe sind auf den niedrigsten Stand seit langem gesunken, und je niedriger die Importe sind, desto weniger wird vom BIP abgezogen und das BIP wird künstlich erhöht. Das soll also nicht heißen, dass die Wirtschaft nicht wächst, aber ich denke, es ist ein wenig falsch zu behaupten, dass sie so schnell wächst, wie die Leute denken.""Hören Sie, ich bin gerne Optimist", so Soloway. "Ich denke, dass die Menschen im Allgemeinen Optimisten sein sollten, aber lassen Sie uns fair sein. Die Federal Reserve hat in ihrer Geschichte noch nie eine weiche Landung hinbekommen. Warum sollten wir glauben, dass es dieses Mal, wo die Dinge da draußen noch verrückter sind, so sein wird? Eine weiche Landung hat es noch nie gegeben. Nicht, wenn man diese Art von Szenario hat, in dem die Fed die Zinsen anheben und versuchen musste, die Wirtschaft zu stabilisieren. Ich meine, denken Sie an das Jahr 2000. Wir sind trotzdem in eine Rezession geraten, oder? Denken Sie an 2007. Sie können bis in die 80er Jahre zurückgehen."Außerdem erklärte Soloway, dass Gold zwar weit davon entfernt sei, in diesem Jahr die beste Performance zu erzielen, er aber an seiner Prognose festhalte, dass das Edelmetall im Jahr 2023 neue Allzeithochs erreichen werde, und dass die Schwäche des US-Dollar ein wichtiger Grund dafür sei. "Wenn wir uns den US-Dollar ansehen, ist er aus einer langfristigen Trendlinie nach unten ausgebrochen", sagte er. "Dies ist ein längerfristiger Trendbruch beim Dollar, und ein schwächerer Dollar ist gut für Gold. Ich glaube auch, dass wir uns bis zum Jahresende einer Rezession nähern und die Fed über eine Zinssenkung nachdenken muss, was ebenfalls positiv für Gold ist. Ich denke auch, dass die Inflation in diesem Szenario immer noch leicht erhöht bleibt, was ebenfalls gut für Gold ist."© Redaktion GoldSeiten.de