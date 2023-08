Es hält Gold weiterhin zurück

Darüber schreibe ich nun schon seit fast einem Jahrzehnt. Aber es ist jetzt noch dringlicher, da Gold vielleicht so weit gelaufen ist, wie es außerhalb eines säkularen Bullenmarktes möglich ist. Es wird sehr nahe an einem sehr bedeutenden Widerstand gehandelt. Es ist nicht einfach, sich einen gewaltigen Aufschwung im Edelmetallsektor vorzustellen, wenn der Aktienmarkt weiter so läuft. Lassen Sie mich das anhand einer Geschichtsstunde erklären. Wie Sie im Chart unten sehen können, fanden die größten Bewegungen im gesamten Edelmetallsektor während der beiden säkularen Bärenmärkte für US-Aktien statt: 1968-1982 und 2000-2011.Die Ausnahme ist die Mitte der 1960er Jahre, die einige mikro- und makroökonomische Ähnlichkeiten zu heute aufweist. Aber abgesehen davon, beachten Sie die vertikale Linie, als die Edelmetalle vor drei Jahren ihren Höhepunkt erreichten (der Barron's Gold Mining Index ist historisch gesehen großartig, aber die heute relevanten Indices erreichten ihren Höhepunkt vor drei Jahren). Der S&P 500 steht kurz davor, zum zweiten Mal seit dem Höchststand der Edelmetalle vor drei Jahren einen neuen Höchststand zu erreichen.Ein Grund für das Ende des säkularen Bullenmarktes der 1950er und 1960er Jahre war der starke Anstieg der Anleiherenditen nach 1965. Die 10-jährige Rendite stieg von 4,1% im Juli 1965 auf fast 6,0% Ende 1967. Im folgenden Video erörtere ich die historischen Auswirkungen des Renditeanstiegs und wie der Aktienmarkt gegen Ende der ersten Inflationswelle seinen Höhepunkt erreichte.Um auf Gold zurückzukommen: Wenn es in den nächsten 9 bis 12 Monaten keine Rezession gibt, braucht Gold einen Ausbruch bei den langfristigen Anleiherenditen und eine inflationäre Versteilerung der Zinskurve. Das bedeutet, dass die 10-jährige Rendite den Widerstand durchbricht und schneller ansteigt als die 2-jährige Rendite. Beachten Sie die untere rechte Ecke des Charts und den blauen Pfeil. Wenn dies geschieht, ist dies ein Aufwärtstrend für Gold.Da die Rezession vermieden oder verschoben wurde, sollte man meinen, dass Gold niedriger gehandelt werden sollte. Es hat sich recht gut gehalten, was vielleicht auf das bevorstehende Ende der Zinserhöhungen und die Gefahr eines Wiederauflebens der Inflation bis 2024 zurückzuführen ist. Gold würde davon profitieren, wenn die Sorge vor einem Wiederanstieg der Inflation in den kommenden Monaten an Boden gewinnt und die Renditekurve steiler wird. Darüber hinaus könnte ein anhaltender Ausbruch und Anstieg der 10-jährigen Rendite dem Aktienmarkt Probleme bereiten, wie es in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre der Fall war. Dies ist der richtige Zeitpunkt, um sich über Unternehmen zu informieren, die von einem unvermeidlichen Ausbruch des Goldpreises profitieren könnten.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 2. August 2023 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.