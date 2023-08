Nicola Mining und High Range reichen Antrag auf Genehmigung einer Massenprobenahme ein und beginnen mit Straßenerrichtung

VANCOUVER, 3. August 2023 - Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLI) (das Unternehmen oder Nicola) freut sich, nachfolgend über die aktuellen Arbeiten im Konzessionsgebiet Dominion Creek (das Goldprojekt) zu berichten. Das Goldprojekt befindet sich 43 Kilometer nordöstlich der Stadt Wells und rund 110 Kilometer ost-südöstlich von Prince George. Das Unternehmen hat im Vorfeld zwei wichtige Vereinbarungen mit der Firma High Range Exploration Ltd. (High Range) angekündigt:1. Eine strategische Verarbeitungs- und Gewinnbeteiligungsvereinbarung Pressemeldung vom 17. September 2020 (Gewinnbeteiligungsvereinbarung), bei der die Gewinne zu gleichen Teilen an das Bergbauunternehmen High Range und das Verarbeitungsunternehmen Nicola aufgeteilt werden (50:50).2. Mineralkaufvereinbarung Pressemeldung vom 15. Juni 2021 (Kaufvereinbarung), mit der das Unternehmen eine Beteiligung von 50 % am Goldprojekt erwirbt.Mit der Gewinnbeteiligungsvereinbarung und der Kaufvereinbarung sichert sich Nicola eine wirtschaftliche Gesamtbeteiligung von 75 % am Goldprojekt.Seit dem Abschluss der Kaufvereinbarung haben High Range und Nicola (die Vertragsparteien) gemeinsam erfolgreich einen Antrag auf Genehmigung der Entnahme einer 10.000 Tonnen schweren Massenprobe (Massenprobengenehmigung) beim Energie- und Bergbauministerium (Ministry of Energy, Mines and Low Carbon Innovation/EMLI) eingebracht und Beratungsgespräche mit den First Nations geführt. Am 16. Juli 2023 traf sich Alan Raven als Vertreter des Goldprojekts zu Gesprächen mit dem Chief und Council der Lheidli T'enneh First Nation. Am 27. Juni 2023 wurde ein Unterstützungsschreiben übermittelt, das an EMLI weitergeleitet wurde.Wie bereits in der Pressemeldung vom 2. Juni 2021 erläutert, hatten die Vertragsparteien ein Budget in Höhe von bis zu 300.000 Dollar für die Errichtung von Zufahrtsstraßen und die Modernisierung der Infrastruktur bereitgestellt. Seither wurde allerdings ein großer Teil der Zufahrtsstraßen von anderen Projektbetreibern errichtet, weshalb das für die Straßenarbeiten vorgesehene Budget deutlich geringer ausfiel. Nicola hat sich bereit erklärt, bis zu 100.000 Dollar in den Beginn der Straßensanierung zu investieren. Damit sollten die Arbeiten am Goldprojekt rascher vonstatten gehen, sobald die Massenprobengenehmigung erteilt wird.Das Konzessionsgebiet Dominion Creek besteht aus 8 Rohstoffclaims (55 Einheiten) mit einer Gesamtfläche von rund 1.040 Hektar. Im Jahr 1992 wurde aus der South Zone eine 1.180 Tonnen schwere Massenprobe entnommen und es fanden in begrenztem Umfang Bohrungen statt. Der Standort war ursprünglich in Besitz der Noranda Exploration Company Ltd., die zunächst im Jahr 1986 eine kleinformatige Analyse von geochemischen Schluffproben (20 Proben) durchführte und von den Ergebnissen derart ermutigt war, dass eine geochemische Bodenmessung im größeren Maßstab folgte (3.399 Proben). Es gibt zwei klar definierte Mineralisierungsbereiche: eine kleine Grube für die Entnahme der Massenprobe sowie einen mineralisierten Aufschluss, der mehrere klar abgegrenzte Erzgänge aufweist.Nicola hat eine Due-Diligence-Prüfung mit Standortbegehung und Probenahme absolviert. Eine 9,7 kg schwere Probe aus einem Ausbiss mit Sulfidmineralisierung im Erzgang Nr. 16 erbrachte Erzgehalte von 62,1 g/t Au, 320 g/t Ag, 23,4 % Pb und 12,4 % Zn Die Probe wurde während einer Standortbegehung am 28. August 2020 entnommen und ist in der Pressemeldung vom 15. Juni 2021 angeführt.. Zusätzlich stellte der Besitzer der Liegenschaft 26,4 kg mineralisiertes Material bereit, das aus einer zwischen 1989 und 1992 gewonnenen Massenprobe stammte. Die 26,4 kg schwere Probe wies folgende Erzgehalte auf: 58,7 g/t Au, 130 g/t Ag, 7,7 % Pb, 4,2 % Zn, 1,49 % Fe und 4,65 % S.Allerdings ist anzumerken, dass im Jahr 1992 rund 80 Tonnen Konzentrat zur Verarbeitung in die Schmelzanlage Cominco in Trail verbracht wurden, dessen Erzgehalt niedriger ausfiel as jener der gewonnenen Proben. Für die Massenprobe wurde bei der Verarbeitung ein Head Grade von 14,1 g/t Au ermittelt, die durchschnittliche Goldausbeute betrug 93 %.Des Weiteren gibt das Unternehmen bekannt, dass im Einklang mit dem geltenden Aktienoptionsplan dem VP of Exploration des Unternehmens 400.000 Incentive-Optionen gewährt wurden, die diesen zum Erwerb von 400.000 Stammaktien des Unternehmens berechtigen. Jede Option kann innerhalb von fünf Jahren in eine Stammaktie zum Preis von 0,15 Dollar umgewandelt werden.Kevin Wells, P.Geo, ein geologischer Berater des Unternehmens, ist der unabhängige qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen. Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat einen Gewinnbeteiligungsvertrag über den Abbau und die Verarbeitung von hochgradigen Goldprojekten abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.Das Unternehmen besitzt 100 % des Projekts New Craigmont, ein hochgradiges Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von 10.913 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Creek Batholith abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größter Kupfermine, die von Teck Resources Ltd. betrieben wird, grenzt. Außerdem besitzt das Unternehmen 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet Treasure Mountain, das 51 Mineralkonzessionen, 21 Legacy Claims: 100 Parzellen und 5 Crown Grants mit einer Gesamtfläche von ungefähr 2.850 Hektar umfasst.Für das Board of DirectorsPeter EspigPeter Espig, CEO & DirektorKontaktperson: Peter EspigTel: (778) 385-1213E-Mail: info@nicolamining.comWeb: www.nicolamining.com 