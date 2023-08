Palladium - Kurzfristige Richtungsentscheidung steht an

Mitte Mai setzte bei Palladium eine weitere große Verkaufswelle ein, die den Wert an die Tiefs des Jahres 2019 und damit den Unterstützungsbereich um 1.268 USD einbrechen ließ. In der Spitze fiel der Kurs an das Abwärtsziel bei 1.210 USD, ehe dort eine Erholung einsetzte. Diese hat sich in den letzten Tagen in eine seitwärts gerichtete Konsolidierung oberhalb des Tiefs bei 1.192 USD gewandelt und spitzt sich aktuell dreiecksförmig zu.Von oben nähert sich aktuell eine kurzfristige Abwärtstrendlinie, deren Bruch viel Druck von den Bullen nehmen und einen Anstieg bis 1.300 und 1.322 USD auslösen könnte. Darüber wäre sogar schon die mittelfristige Abwärtstrendlinie auf Höhe von 1.343 USD erreichbar. Allerdings setzt dies voraus, dass der Käuferseite ein kurzfristiges Aufbäumen im intakten Abwärtstrend auch gelingt.Andernfalls dürfte der Kurs von Palladium nach unten abprallen und bei einem Bruch der 1.192-USD-Marke auch bis 1.138 USD durchgereicht werden. Selbst ein mittelfristiger Abverkauf bis 1.020 USD wäre in diesem Fall nicht mehr ausgeschlossen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)