Goldpreis steigt im Vorfeld der Arbeitsmarktdaten, Kupfer legt zu

Der Goldpreis stieg am Freitag leicht an, da sich die Händler vor den wichtigen Arbeitsmarktdaten, die für die US-Geldpolitik von Bedeutung sein dürften, zurückhielten, während Kupfer im Vorfeld weiterer Hinweise auf chinesische Konjunkturmaßnahmen einige Kaufangebote erhielt, berichtet Investing.com . Das gelbe Metall rutschte in dieser Woche von wichtigen Niveaus ab, da Befürchtungen über eine restriktive Haltung der US-Notenbank dem Dollar Auftrieb gaben. Anzeichen für eine robuste US-Wirtschaft ließen die Wetten steigen, dass die Fed über genügend wirtschaftlichen Spielraum verfügt, um die Zinssätze weiter anzuheben.Alle Anzeichen für einen robusten Arbeitsmarkt geben der US-Notenbank weitere Impulse für eine weitere Anhebung der Zinssätze, da die Bank im Rahmen ihres Kampfes gegen die Inflation eine gewisse Abkühlung der Arbeitsbedingungen anstrebt. Während die Inflation in diesem Jahr deutlich nachgelassen hat, ist der Arbeitsmarkt relativ heiß geblieben und hat den Preisdruck unter Kontrolle gehalten. Die im Juni veröffentlichten Zahlen zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft waren jedoch deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was die Hoffnung nährte, dass die Fed nur begrenzten Spielraum für weitere Zinserhöhungen hat.Ein ähnlicher Trend im Juli könnte die Erwartung verstärken, dass die Fed ihren Zinserhöhungszyklus abgeschlossen hat, was dem Dollar einen Dämpfer versetzen und nicht renditeträchtigen Anlagen wie Gold Auftrieb verleihen könnte. Bei den Industriemetallen legten die Kupferpreise am Freitag leicht zu und machten einen Großteil der Wochenverluste wieder wett, da die Händler weitere Signale zum Hauptimporteur China erwarteten. Es wird erwartet, dass chinesische Beamte im Laufe des Tages weitere Stimulierungsmaßnahmen vorstellen werden, insbesondere solche, die darauf abzielen, die inländischen Ausgaben sowie den Immobilienmarkt zu stützen.© Redaktion GoldSeiten.de