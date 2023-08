Gold gibt nach, während Dollar und Anleiherenditen weiter steigen

Der Goldpreis gab am Mittwoch nach, da der Dollar anstieg und die Anleiherenditen zulegten, nachdem die Zahl der Beschäftigten im privaten Sektor in den USA im Juli stärker als erwartet gestiegen war, berichtet Reuters . "Höhere Zinssätze würden letztlich Druck auf Gold ausüben. Außerdem sehen wir eine weitere Stärkung des Dollar. Die Preise sind vorerst unter 2.000 Dollar und über 1.900 Dollar gefangen", erklärte Daniel Pavilonis, Senior Market Strategist bei RJO Futures.Die Zahl der Arbeitsplätze in der US-Privatwirtschaft ist im vergangenen Monat um 324.000 gestiegen, wie aus dem nationalen Beschäftigungsbericht von ADP hervorgeht, und lag damit deutlich über dem von Reuters befragten Volkswirtschaftlern prognostizierten Anstieg von 189.000. Die Federal Reserve hat die Zinssätze letzte Woche um 25 Basispunkte angehoben. Laut dem FedWatch-Tool der CME lag die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank die Zinsen auf ihrer Sitzung am 19. und 20. September unverändert lässt, bei 83%.Höhere Zinssätze erhöhen die Opportunitätskosten für das Halten von nicht-verzinslichen Goldbullion. "Händler und Investoren sind durch die überraschende Nachricht von Fitch nicht sonderlich erschüttert, aber sie hat die bis dahin positive Marktstimmung, die die US-Aktienindices kürzlich auf neue Jahreshöchststände getrieben hatte, etwas gedämpft", schrieb Jim Wyckoff, leitender Marktanalyst bei Kitco, in einer Notiz.© Redaktion GoldSeiten.de