Empress-Royalty-CEO Sherron: Kapitalzugangsprobleme der Bergbauunternehmen sind "gut für den Dealflow"

Die CEO und Präsidentin von Empress Royalty, Alexandra Woodyer Sherron, sagte, dass der Mangel an Liquidität bei einigen Gold- und Silberunternehmen gut für das Geschäft sei. Sherron sprach mit Kitco auf der Rule Symposium Natural Resource Investing 2023 Show in Boca Raton, Florida. "Für uns ist es gut für den Dealflow, denn es gibt Unternehmen, die nicht die volle Menge an Eigenkapital aufbringen können, die sie benötigen, um in Produktion zu gehen, und wir können diese Lücke für sie füllen", meinte sie."Wenn sich die Märkte zum Positiven wenden und es einen Edelmetall-Run gibt, gibt es andere Unternehmen, die vielleicht privat sind und davon profitieren wollen, also sehen wir es auf beiden Seiten des Marktes in Bezug auf unser Geschäftsmodell." Empress Royalty besitzt drei produzierende Liegenschaften: eine Goldmine in Peru, eine Silbermine in Mexiko und eine Goldmine in Mosambik. Der Rest des Portfolios besteht aus einem Gold-Silber-Erschließungsprojekt und 10 Liegenschaften im Explorationsstadium.Empress konzentriert sich auf Gold- und Silberprojekte mit einem Wert von weniger als 25 Mio. Dollar und unterstützt Minen dabei, in Produktion zu gehen oder ihre Produktionskapazität zu erweitern. Die 19,5 Millionen Dollar, die das Unternehmen in seine drei produzierenden Anlagen investiert hat, werden in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich 50 Millionen Dollar einbringen. Rick Rule ist als Investor an Bord gekommen.© Redaktion GoldSeiten.de