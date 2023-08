Peter Grosskopf von SCP Resource: Aktien haben sich vom Goldpreis abgekoppelt

Gold kann am besten als "umgekehrtes Thermometer" für das Vertrauen der Anleger verstanden werden, erklärte Peter Grosskopf, CEO von SCP Resource Finance. Kitco Mining sprach mit Grosskopf Mitte Juli auf der Rule Symposium Natural Resource Investing 2023 Show in Boca Raton, Florida. Grosskopf, der zuvor bei Sprott tätig war, wechselte zu SCP, einem Unternehmen mit Schwerpunkt Broker-Deal. Grosskopf sagte, dass die Finanzierungsmöglichkeiten für Junior-Ressourcenunternehmen zurückgegangen sind und dass sich Finanzdienstleister aus dem Sektor zurückgezogen haben."Das ist nicht die richtige Art, damit umzugehen", meinte Grosskopf. "Man muss auch in den dunklen Tagen da sein." Der Goldsektor hat sich im Jahr 2023 im Vergleich zum Rest des Marktes schlecht entwickelt. Mit Stand vom 1. August 2023 ist der VanEck Gold Miners ETF weitgehend unverändert, während der S&P um 18% und der NASDAQ um 40% gestiegen ist. Die Anleger sind überwiegend zuversichtlich, so Grosskopf. Die Anleger glauben, dass die US-Notenbank erfolgreich eine sanfte Landung herbeiführen wird."Die Leute fühlen sich im Moment nicht gezwungen, Gold zu besitzen", meinte Grosskopf. Er erklärte, wenn die Märkte wieder unruhig werden, wird Gold einen Aufschwung erleben. Rückenwind für Edelmetalle sind die Staatsverschuldung und der Kaufkraftverlust aufgrund der Inflation. "Gold ist so etwas wie ein umgekehrtes Thermometer für das Vertrauen der Menschen", so Grosskopf. "Der Goldpreis selbst ist eigentlich recht gesund und steht wahrscheinlich vor einem Aufschwung. Ich denke, dass er irgendwann im nächsten Jahr seine alten Höchststände überschreiten wird."Er sagte zudem, dass die Preise der Junior-Unternehmen stark gefallen sind. "Die Aktien haben sich deutlich vom Goldpreis abgekoppelt, und mit dem Rückzug, den wir vor allem bei den Juniors gesehen haben. Sie werden zu einem stark reduzierten Wert gehandelt, daher denke ich, dass jetzt ein guter Zeitpunkt für einen Einstieg ist."© Redaktion GoldSeiten.de