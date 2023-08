Afrika-Drama?, Klima-Notstand? & Sound of Freedom

Die Bank of England erhöht den Leitzins um 0,25% auf 5,25%, das höchste Niveau seit 2008.In Afrika brechen mit dem Putsch im Niger alte Wunden auf, die zu einem weiteren Stellvertreterkrieg von Russland/China auf der einen und Frankreich/USA auf der anderen Seite werden könnten. Mehrere Länder habe dem aus dem Amt gedrängten Präsidenten Nigers ihre Unterstützung zugesagt. Der Chef der russischen Wagner-Söldner, Prigoschin, begrüßt dem Umsturz.In den USA befürchten Energiewirtschaftsverbände, daß die Biden-Regierung neue Notstandsbefugnisse anstrebt und diese mit dem Klima begründen könnte. Derweil sinkt die von Bränden betroffene Fläche der Erde weiter, so Bjorn Lomburg.Ein Film sorgt für Furore. Mit einem Budget von 14,5 Mio. Dollar konnte "Sound of Freedom", in dem es um Kinderhandel und Mißbrauch geht, schon fast 150 Mio. Dollar einspielen. Freedom (Freiheit) muß jeden Tag neu verteidigt werden.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)