Defla XL  Noch immer Wahnsinn

Die Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... nimmt wieder zu, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.China tut alles, um seine Wachstumskrise loszuwerden, Stimulus, Gelddrucken, es klappt noch immer nicht:Chinesische AktienZum Vergleich Deutsche AktienDie BRD hat eine Energiekrise und will pufferlos decarbonisieren, dazu extrem hohe Energiepreise.China expandiert jede Art von Energie, regenerative wie fossile, baut alles gleichzeitig aus, hat zudem verstärkte, preiswerte Lieferung aus der Russischen Föderation und modernisiert weiter seine Wirtschaft.Und so wie oben sehen die jeweiligen Aktienmärkte aus, invers- fundamental. Nun Märkte sind nicht fundamental, wer das glaubt liegt falsch, allerdings invers- fundamental zueinander sind sie aber auch nahezu nie. Nur eben jetzt.Fitch hat die USA im Kredit-Rating heruntergestuft, von AAA auf AA+. Die US-Politik spielt den Umstand herunter, aber die Anleihen reagieren negativ im Kurs darauf. Vorweggenommen ist das auch der Grund, warum Gold nicht nur nicht stieg, sondern vorerst sank:Weil nämlich sinkende Staatsanleihen zuerst mal den Kapitalmarktzinssatz erhöhen und Gold das nicht mag. Vorerst, wenn das länger dauert, beginnt Gold zu steigen, nicht aber im ersten Impuls.Was ist nun wichtig am Downgrading der USA?:• An sich, da hat Finanzministerin Yellen recht, bedeutet das nichts, allerdings nur wenn:• Die US- Zentralbank nicht gleichzeitig mit ihrem hochsinnlosen QT (Geldmengenstraffung durch Verkauf von Staatsanleihen durch die Zentralbank in den Markt) ebenfalls Staatsanleihen abstößt und• Der US- Staatshaushalt derzeit eine Neukreditaufnahme auf Rekordniveau ansteuert.Das ist ein Bißchen viel, weil gleichzeitig. Gefahr lauert daher auch aus dieser Ecke. Die größte Gefahr bleibt aber das Platzen der Short-Yen Bubble, also eine Stärkung des JPY, welche die Kreditblase leicht entlüften kann, angesichts des realen Zinsniveaus in USD und EUR übrigens recht sportlich entlüften könnte.Selbst Apple kann nicht zaubern und der IPhone Verkauf wächst nicht mehr – wie auch bei einem Großteil des Planeten in einer Rezession.Die Teuerung, und diese ist real, hat eben genau gar nichts mit einer angeblich expansiven Geldmenge zu tun (präziser Definitionsbegriff von Inflation: Zufluß), sondern mit schon seit 2019 beschädigten und nie wieder sanierten Angebotsmengen. Diese zu beheben ist der positive Weg heraus und eben nicht der Weg über die weitere Geldmengenstraffung.Zinserhöhungen dagegen waren notwendig, das ist aber der Geldpreis, nicht die Geldmenge. Wenn die Geldmegenstraffung nicht aufhört, wird es knallen, zuerst bei den Anleihen.Got Gold?© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.